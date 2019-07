Vlak se je iztiril, ker se je tri ure prej zlomila ostrica kretnice

Po Lenartovih besedah je tako imenovana koprska proga zelo obremenjena, ta ostrica pa niti ne tako zelo."Po tej ostrici se vozi okrog desetkrat na dan, več ne," pojasnjuje. In zakaj se je zlomila? Lenart o tem ne želi ugibati, kot pravi, bo natančen vzrok podala analiza neodvisnega inštituta za raziskavo kovinskih materialov. Kretnica je sicer nemške proizvodnje, oznake UIC 49, kar pomeni, da je na meter tirnice 49 kilogramov materiala, je sicer kakovostna, je pa relativno stara, okoli 25 let. Kot pravi Lenart, se večje posege v železniško infrastrukturo sicer izvaja na 20 do 25 let, ko se obnovi tako zgornji kot spodnji ustroj proge, seveda pa je tudi to odvisno od obremenjenosti proge."In ta proga je izredno obremenjena," pojasnjuje, a hkrati poudarja, da je bila proga vzdrževana in pregledi redni. "Proga je bila med postajama Črnotiče in Hrastovlje obnovljena do kretnice št. 1. Kretnica in postajna tira pa nista bila obnovljena, je pa bila načrtovana zamenjava z drugo kretnico, do takrat pa je bila podbita in redno zasipana, zamenjano je bilo tudi srce kretnice, tako kot mora biti."