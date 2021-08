Ostro nad šolsko ministrstvo: Njihova ignoranca in počasnost sta nesprejemljivi

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je pred sestankom, ki ga je Ministrstvo za zdravje (MZ) sklicalo s predstavniki ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter sindikatov, izrazil ogorčenje nad Ministrstvom za izobraževanje (MIZŠ).

SVIZ od oblasti pričakuje, da ga bo aktivno vključila v pogovore in dogovore o oblikovanju strategije za obvladovanje epidemije v vzgoji in izobraževanju. "Do zdaj nismo mogli aktivno sodelovati pri sprejemanju teh odločitev, saj na usklajevalne sestanke nismo bili povabljeni," so zapisali in dodali, da "po letu in pol izkušenj, ki so jih v vzgoji in izobraževanju pridobili v okoliščinah epidemije", o tem, kako poteka vzgojno delo v vrtcih, vedo mnogo več kot uradniki in zdravstvena stroka.

Čeprav v sindikatu že več kot eno leto poudarjajo, da bi morali v razrede, igralnice, predavalnice in druge šolske prostore namestiti ustrezne prezračevalne naprave in UV-čistilce zraka, njihov predlog (še vedno) ni bil slišan. "Glede na oceno, da precepljenost splošne populacije do začetka šolskega leta ne bo zadostna, je to edini smiselni ukrep, ki bo omogočil, da bodo vzgojno-izobraževalni zavodi ostali odprti tudi ob morebitnem četrtem valu epidemije covida-19. Ignoranca in počasnost MIZŠ sta nesprejemljivi, posledično bo verjetno izgubljeno še eno šolsko leto," meni SVIZ.