Ostro nad ZZZS: 'Želijo si statusa zabijalca zadnjega žeblja v krsto javnega zdravstva'

Klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema je dosegljiv na telefonski številki 080 18 01 in je med drugim namenjen pomoči ljudem pri iskanju osebnega zdravnika in pri iskanju ambulant za osebe brez zdravnika.

V Sindikatu zdravnikov družinske medicine PRAKTIK.UM so se odzvali, kot so zapisali, na "nevzdržno izjavo" direktorice ZZZS Tatjane Mlakar, ki jo je podala za 8. marec. Dejala je: "Noben klicni center ne bo rešil težave, ki je nastala po tem, ko je bil v letu 2019 uvrščen dogovor o najvišjem limitu glavarinskih količnikov 1895, ki je zavezujoč za izbrane osebne zdravnike. Vemo, da je več zdravnikov, ki imajo več opredeljenih pacientov, in storitve kljub temu izvajajo kakovostno."

Kot je v ostrem odzivu na izjavo dejal predsednik sindikata Igor Muževič, "ZZZS bi si na vsak način rad pridobil status zabijalca zadnjega žeblja v krsto javnega zdravstva. Tokrat se sklicujejo na lastno domišljijo, da je mogoče storitve opravljati kakovostno tudi ob višji glavarini."

Ob tem dodaja misel, da tudi kirurgi lahko kakovostno in strokovno neoporečno amputirajo ude vsem poškodovancem, ki pridejo k njim. "Problem, ki ga ZZZS v svojem birokratskem vztrajnostnem momentu ne zmore ponotranjiti, je samo eden. Tako poškodovanci kot kirurgi bi namreč raje videli, da se jim poškodovani udi ohranijo, ne pa amputirajo. Za to pa je potreben čas."

Kot primer navede, da zgolj 50 odstotkov bolnikov jemlje zdravila skladno z navodili zdravnika. Ob tem izpostavi problem zaupanja do osebnega zdravnika. "Kako naj zdravnik, ki nima časa, s profesionalnimi motivacijskimi prijemi, ki so del kurikuluma naše specializacije, vpliva na koristno ali škodljivo vedenje svojih bolnikov?"

"Koliko duševnih motenj, zasvojenosti, škodljivih navad itd. ostane povsem neprepoznanih, ker gre za tabu teme, ki jih bolniki pri svojem zdravniku odprejo zgolj v primeru zadostnega zaupanja in ustrezne količine razpoložljivega časa v ambulanti? In koliko od kompleksnejših ter bolj občutljivih težav se v ambulanti, ki deluje po tekočem traku, sploh lahko ustrezno obravnava?" se sprašuje Muževič.

"Bolnik potrebuje zaupen odnos, čas in občutek, da s svojo težavo vstopa v varen prostor, kjer bo obravnavan kot oseba, ne kot produkt na proizvodni liniji," še poudarja.

Kot še pojasnjuje, so družinski zdravniki rešitve, ki bodo stabilizirale in okrepile družinsko medicino, predani strateškemu svetu in uživajo podporo vseh največjih zdravniških organizacij. "Zato nikakor ne bomo dali priložnosti nekaj glasnim posameznikom, ki so že od prej znani po povzročanju škode v zdravstvu, da spremenijo naše delo v mesoreznico zdravstvenih tegob bolnikov. To funkcijo že sami izvrstno opravljajo," zaključuje.