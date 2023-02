Osumljenca, ki sta želela umoriti zaščiteno pričo v zadevi Kavaški klan, v priporu

Kot so pojasnili na Policiji, so v sredo odvzeli prostost dvema osebama z območja Maribora, članoma širše mednarodne hudodelske združbe, ki se prvenstveno ukvarja s trgovino s prepovedanimi drogami in orožjem.

Hudodelsko združbo preiskujejo policije več držav, predvsem zaradi njihovega brutalnega in brezobzirnega obračunavanja s člani konkurenčnih združb in tudi s člani znotraj združbe same. Združba vzdržuje svoj obstoj, delovanje in lojalnost svojih članov z izjemnim ustrahovanjem in maščevanjem članom združbe, ki bi poskušali razkriti njeno delovanje ali izdati člane te združbe oz. njihovo vlogo, so zapisali na Generalni policijski upravi (GPU).

Slovenski del hudodelske združbe so razkrili s preiskavo umora na Gorenjskem in z nadaljnjim zbiranjem obvestil. Slovenska policija je zoper člane hudodelske združbe že podala kazenske ovadbe in v teku je sojenje vpletenim članom kriminalne združbe, so še dodali.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču namreč poteka sojenje v zadevi Kavaški klan, glavnemu skesancu Darku Nevzatoviću pa naj bi stregli po življenju. V povezavi s tem naj bi bila priprta tudi dva osumljenca.