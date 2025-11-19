Pripor za osumljenca napada, življenje voznika avtobusa ni ogroženo

Osumljenčeva zagovornica Mirjana Kožuh je za Dnevnik in Delo pojasnila, da pripor prestaja v enoti za forenzično psihiatrijo. Zaradi poteka preiskave odvetnica ni dala nobene druge informacije, tako za zdaj ni jasno, kako se je 37-letnik zagovarjal. Očitajo pa mu poskus uboja.

Po zadnjih informacijah Ljubljanskega potniškega prometa je voznik zunaj življenjske nevarnosti. Kot so danes pojasnili za STA , so z njegovo družino dnevno v stiku, vozniku pa bodo po vrnitvi nudili vso potrebno pomoč in podporo.

Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek je v petkovi izjavi pojasnil, da so policiste o napadu z ostrim predmetom na Bavarskem dvoru v Ljubljani obvestili v četrtek okoli 17.30. Na območje centra mesta so takoj napotili več patrulj, policisti pa so v nekaj minutah na kraju že nudili pomoč poškodovanemu vozniku. Ta ostaja na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru, po zadnjih informacijah je njegovo stanje stabilno, a je še vedno življenjsko ogrožen.

Policisti so 37-letnega osumljenca, ki je s kraja pobegnil peš, v četrtek izsledili in mu na območju Ljubljane odvzeli prostost. Gre za slovenskega državljana, ki se prijetju ni upiral.

Po Podbelškovih navedbah je policija 37-letnika v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja, tudi z elementi nasilja, "s strani sodišča pa osumljenemu do danes še ni bila izrečena nobena kazenska sankcija".