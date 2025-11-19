Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Pripor za osumljenca napada, življenje voznika avtobusa ni ogroženo

Ljubljana, 19. 11. 2025 09.30 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , D. S.
Komentarji
14

Preiskovalni sodnik ljubljanskega okrožnega sodišča je v soboto za 37-letnika, osumljenega četrtkovega napada na voznika mestnega avtobusa na Bavarskem dvoru v Ljubljani, odredil pripor, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Po poročanju medijev je v enoti za forenzično psihiatrijo v Mariboru. Voznik je zunaj življenjske nevarnosti.

Po zadnjih informacijah Ljubljanskega potniškega prometa je voznik zunaj življenjske nevarnosti. Kot so danes pojasnili za STA, so z njegovo družino dnevno v stiku, vozniku pa bodo po vrnitvi nudili vso potrebno pomoč in podporo.

Osumljenčeva zagovornica Mirjana Kožuh je za Dnevnik in Delo pojasnila, da pripor prestaja v enoti za forenzično psihiatrijo. Zaradi poteka preiskave odvetnica ni dala nobene druge informacije, tako za zdaj ni jasno, kako se je 37-letnik zagovarjal. Očitajo pa mu poskus uboja.

Napad na Bavarskem dvoru
Napad na Bavarskem dvoru FOTO: Damjan Žibert

Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljana Primož Podbelšek je v petkovi izjavi pojasnil, da so policiste o napadu z ostrim predmetom na Bavarskem dvoru v Ljubljani obvestili v četrtek okoli 17.30. Na območje centra mesta so takoj napotili več patrulj, policisti pa so v nekaj minutah na kraju že nudili pomoč poškodovanemu vozniku. Ta ostaja na zdravljenju v ljubljanskem kliničnem centru, po zadnjih informacijah je njegovo stanje stabilno, a je še vedno življenjsko ogrožen.

Policisti so 37-letnega osumljenca, ki je s kraja pobegnil peš, v četrtek izsledili in mu na območju Ljubljane odvzeli prostost. Gre za slovenskega državljana, ki se prijetju ni upiral.

Po Podbelškovih navedbah je policija 37-letnika v preteklosti že obravnavala za kazniva dejanja, tudi z elementi nasilja, "s strani sodišča pa osumljenemu do danes še ni bila izrečena nobena kazenska sankcija".

avtobus voznik napad bavarski dvor sodišče
Naslednji članek

Nesreča na gorenjski avtocesti, promet le po prehitevalnem pasu

Naslednji članek

Še danes mogoče prijave za glasovanje na voliščih omnia in na domu

SORODNI ČLANKI

Osumljenec napada stari znanec Policije, zabodeni voznik stabilen

Po napadu na Bavarskem dvoru: policija odvzela prostost 37-letniku

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SenecaLucius
19. 11. 2025 10.27
Ko se napiše, da je napadalec slovenski državljan že vsi vemo, da ni bil Slovenec….
ODGOVORI
0 0
Buci in Bobo
19. 11. 2025 10.29
Gregor...
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
19. 11. 2025 10.20
+1
Človekove pravice LEVIČARJEV so smrt za poštene državljane )))
ODGOVORI
1 0
čevapgpt
19. 11. 2025 10.19
pa izgubite ključ.
ODGOVORI
0 0
Krošnja
19. 11. 2025 10.16
-1
Imamo nenormalne osebke ki se ne znajo obnasati, dejstvo. Dejstvo pa je tudi to, da je veliko soferjev prav tako nesramnih in nekulturnih. Bil v Lj, zivel v Lj in vem iz prve roke.
ODGOVORI
0 1
IKOSS
19. 11. 2025 10.21
+1
V takšnem primeru je pojasnilo, ali celo formalna pritožba vsekakor na mestu, NIKAKOR PA NE GROŽNJE S FIZIČNIM NASILJEM, ALI CELO UDEJANJANJE TEGA! Ne nazadnje je nekakšno opravičevanje tega zločina neprimerno.
ODGOVORI
1 0
mptour
19. 11. 2025 10.12
+1
Se pravi, je spet sodišče krivo, da lahko taki tolovaji prosto hodijo po svetu in delajo, kar hočejo.
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
19. 11. 2025 10.12
+3
PRIPOR? TA BI ŽE MORAL BITI NA ONI STRANI- V PODUK OSTALIM S TAKIM MIŠLJENJEM!
ODGOVORI
3 0
Buci in Bobo
19. 11. 2025 10.11
Imamo osebke, ki niso v nobeni življenski nevarnosti. Njihova svoboda gibanja itd. človekove pravice, pa so potencialno življensko nevarne za ostale, če je ta oseba ba svobodi.
ODGOVORI
0 0
SS WikingDivision
19. 11. 2025 10.10
+2
SAMI SEBE ZMEDETE!! U naslovu ni ogrozen, potem dva stauka bol dol PA JE OGROZEN. Kaj zdej je al ni?! Dejte se odlocit
ODGOVORI
2 0
Smuuki
19. 11. 2025 10.02
+2
Za petokrakega bodo pa poskrbeli njehovi da mu ne bo hudega. Kmalu bo na prostosti če obljubi da bo nadlegoval samo desnosučne
ODGOVORI
4 2
Blue Dream
19. 11. 2025 10.02
+3
jah no tak ne more okol hodt
ODGOVORI
3 0
JanezNovak13
19. 11. 2025 09.50
+6
"življenje voznika avtobusa ni ogroženo", "Voznik je zunaj življenjske nevarnosti." in "...po zadnjih informacijah je njegovo stanje stabilno, a je še vedno življenjsko ogrožen." A je njegovo življenje ogroženo ali ni? Preberite malo za seboj.
ODGOVORI
8 2
Buci in Bobo
19. 11. 2025 10.12
Najverjetneje so ga šivali in mora počivat na oddelku pod nadzorom.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1360