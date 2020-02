Požigalca zbrala 55 kazenskih ovadb, a ostala na prostosti. Zakaj?

"Po naših razpoložljivih podatkih je nekih 50 odstotkov naših osumljencev oz. storilcev, ki so že predhodno izvršili kakšno kaznivo dejanje. V primeru premoženjskih deliktov je ta odstotek celo višji. Nekje 60 odstotkov je takih, ki so že izvršili tako kaznivo dejanje," je povedal Damjan Miklič iz Generalne policijske uprave.

A kljub temu, da so zoper neko osebo podane različne kazenske ovadbe in da so v teku predkazenski postopki, na odreditev pripora, zaradi upoštevanja načela nedolžnosti, to načeloma ne vpliva.

Z Okrožnega tožilstva v Krškem so nam odgovorili, da je bilo tudi v primeru dveh osumljencev več ovadb zavrženih, mlajši pa je številna zakrivil, ko je bil mladoletnik in je bil zato nameščen v vzgojni zavod. Starejši da je bil enkrat pogojno kaznovan, mlajši pa v polnoletnosti dvakrat.

Do predloga in odreditve pripora največkrat pride v primeru predobravnavanosti storilca za istovrstna težja kazniva dejanja, pri čemer sodišče upošteva sodno prakso, da se slednje izkazuje s predkaznovanostjo iz kazenske evidence ter ne zgolj s podanimi kazenskimi ovadbami, so sporočili z Okrožnega tožilstva.

Največ kar lahko anredi policija je, da storilca pridrži za 48 ur

Pogosto na ta račun očitki letijo na policijo. "Če je bilo izvršeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, kar pomeni, da ne za vsa kazniva dejanja, takrat lahko odredimo pridržanje do 48 ur," je Miklič povedal, kaj je edino, kar jim dopušča zakon.