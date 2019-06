Osumljenca za napad na sodnico izpustili iz pripora

S Policijske uprave (PU) Maribor so potrdili, da so odpravili pridržanje za eno osebo, ki so jo v petek pridržali v okviru preiskave napada na mariborsko sodnico. Policija še vedno zbira informacije in preiskuje motive za napad.

Kot smo poročali, naj bi bil pridržan partner napadene mariborske sodnice Danijele Ružič. Kriminalisti naj bi ga pridržali po petkovi hišni preiskavi na njunem domu v Pekrah, pred katerim so minuli konec tedna našli hudo pretepeno sodnico. Kot smo izvedeli, se tožilstvo ni odločilo, da bi zanj zahtevalo pripor, zato ga niso privedli pred preiskovalnega sodnika, ampak so ga izpustili iz pridržanja. Kot poroča Večer, pa ostaja osumljen vpletenosti v poskus umora. V zadnji obširni hišni preiskavi naj bi bil pridržan sodničin partner, ki pa je že izpuščen iz pripora. FOTO: POP TV Preiskava še vedno poteka v več smereh Že včeraj so policisti PU Maribor potrdili, da intenzivna kriminalistična preiskava, ki jo usmerja okrožno državno tožilstvo v Mariboru, poteka tako v smeri sodničinega zasebnega življenja kot tudi njenega dela sodnice. Ružičevo so prejšnjo nedeljo malo po polnoči napadli pred domačo hišo in jo hudo poškodovali. Napadli naj bi jo s predmetom, s katerim, pa policisti zaradi interesa preiskave doslej še niso povedali. Neuradno naj bi šlo za kij. Nasilni napad je enotno obsodil vrh slovenske politike, ključni akterji v pravosodju in varuh človekovih pravic. Mnogi so napad označili oziroma razumeli kot napad na pravno državo in celoten pravosodni sistem.