PRENOS V ŽIVO: Osumljencema za napad na župana odredili pridržanje

Po tem, ko je policija zaradi napada na župana Ribnice v soboto odvzela prostost 25- in 18-letniku z območja Kočevja in ju nato izpustila, je zdaj zbrala dovolj dokazov in novih dejstev, da so ju znova prijeli in jima odredili pridržanje. Napadeni župan zaradi pogostega nasilja od ministra Poklukarja pričajuje odstop. Minister se bo dogodek odzval v izjavi za medije ob 15. uri, ki jo prenašamo V ŽIVO.

Župan Ribnice Samo Pogorelc FOTO: POP TV icon-expand

Iz Policijske uprave Ljubljana so danes podali nekaj novih informacij glede kaznivega dejanja z elementi nasilja na območju Ribnice. Kot so sporočili, so ljubljanski kriminalisti in policisti vse od storitve kaznivega dejanja do danes nadaljevali z intenzivno kriminalistično preiskavo in zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivih dejanj. "Pregledani so bili posnetki nadzornih kamer, pridobljeni so bili listinski in drugi dokazi ter zbrana dodatna obvestila. Vse okoliščine ter novi dokazi so bili danes zjutraj predstavljeni tožilcu okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. Tožilstvo je na podlagi dokazov in vseh novih dejstev in okoliščin ugotovilo znake suma storitve kaznivega dejanja Nasilništva po 269. členu Kazenskega zakonika (KZ-1)," so zapisali.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je malo po 15. uri podal izjavo za medije glede sobotnega napada na župana občine Ribnica, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Izjavo prenašamo V ŽIVO.

Na podlagi usmeritev tožilstva so policisti danes odvzeli prostost in odredili pridržanje 25-letnemu in 18-letnemu osumljencu, ki prebivata na območju Kočevja. Policija sicer nadaljuje z intenzivnim zbiranjem obvestil. "O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, ki bo v nadaljevanju odločilo o privodu oseb pred preiskovalnega sodnika," so dodali. Kot so še poudarili na PU Ljubljana, policisti na območju Kočevja, Ribnice in Grosuplja "izvajajo ukrepe za zagotavljanje splošne varnosti ljudi in smo na območje kot že sedaj napotili večje število policistov, tako uniformiranih patrulj, posebne policijske enote, kot kriminalistov ter delovnih skupin za preprečevanje kriminalitete kot tudi za zagotavljanje varnosti vseh v dogodek vpletenih oseb".

Župan od Poklukarja pričakuje odstop

Župan Ribnice Samo Pogorelc je danes znova poudaril, da lokalna skupnost že dlje časa opozarja na pogosto nasilje na območju. Zaradi neukrepanja je ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja pozval k odstopu. "Po skoraj letu dni sem skupil tudi sam. Torej se je zopet zgodil napad na državo v Sloveniji, pa gre karavana dalje. Tokrat pa želim in pričakujem odstop Poklukarja," je dejal v izjavi za medije. Župana Pogorelca sta na gasilski veselici PGD Ribnica v nedeljo fizično napadla dva moška. Kot je ta povedal, sta ga s pestmi udarjala v glavo, ustnico in oko. Vodja oddelka za splošno kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi Primož Podbelšek je v nedeljo povedal, da so v dosedanji preiskavi ugotovili, da je bilo izvršeno kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, vendar pa za navedeno kaznivo dejanje niso bili izpolnjeni pogoji za takojšnjo privedbo k preiskovalnemu sodniku in odreditev pripora. Župan Pogorelc je bil namreč v pismu kritičen do tega, da so bili osumljeni danes že na prostosti. V pismu je predsednico države, predsednika vlada Roberta Goloba, generalno državno tožilko Katarino Bergant in pristojne ministre, pozval, naj nemudoma ukrepajo. "Danes sem bil žrtev jaz, naslednjič bo nekdo drug," je opozoril.

Odzivi na napad