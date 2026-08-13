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Osumljenec, ki je v Kamniku zadrževal otroka, v priporu

Kamnik, 13. 08. 2026 14.03 pred 2 urama 2 min branja 2

Avtor:
STA N.L.
Slovenska policija

Sodnik je 42-letnemu osumljencu, ki je v Kamniku prejšnji konec tedna zadrževal otroka, odredil pripor. Moškega so policisti prijeli po večurni intervenciji, ki se je začela prejšnji četrtek zvečer, končala pa v petek v zgodnjih jutranjih urah.

Prejšnji teden je namreč 42-letnik v objektu z ostrim predmetom grozil, ogrožal in zadrževal otroka. Otrok ni bil poškodovan, je bil pa huje poškodovan moški, poškodbe si je po prvih informacijah policije zadal sam, nakar so ga odpeljali na zdravljenje.

Policisti so osumljenca izsledili na podstrešju hiše, v rokah je držal nož, otroka pa je tesno držal ob sebi.
Policisti so osumljenca izsledili na podstrešju hiše, v rokah je držal nož, otroka pa je tesno držal ob sebi.
FOTO: Bobo

Moškega, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj, povezanih z družino, so ob intervenciji sprva pridržali. Kasneje je bilo zaradi zdravstvenega stanja moškega, ki je bil na zdravljenju v eni izmed zdravstvenih ustanov, pridržanje odpravljeno. V sredo pa so s Policijske uprave Ljubljana sporočili, da so policisti osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil sodno pridržanje, navaja STA.

Otroka ni predal, partnerka obvestila policijo

Po današnjem poročanju časnika Večer bi moral moški po dogovorjenem stiku sedemletnega sina zvečer vrniti nekdanji partnerki oziroma njeni sestri v Trebnjem, vendar ji otroka ni predal. Nekdanji partnerki naj bi v sms-sporočilu napisal, naj sina osebno prevzame v Godiču, kjer je prebival. Tega ni storila, temveč je o neizpolnjenemu dogovoru glede predaje otroka obvestila policijo in sodišče, saj je imel moški takrat veljavno prepoved približevanja, piše Večer.

Policisti so osumljenca na podstrešju hiše izsledili v petek okoli 4. ure zjutraj. Osumljenec je v rokah držal nož, otroka pa je tesno držal ob sebi. Ko so do njiju prišli pripadniki specialne enote policije, naj bi zahteval, da se umaknejo, sicer bo sina ubil. Policisti so uporabili električni paralizator. Osumljenec je dečka spustil, policisti pa so ga umaknili na varno. Ko je učinek paralizatorja popustil, si je moški z nožem zadal več ureznin, piše Večer.

Kamnik kriminal policija nasilje v družini pripor

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KOMENTARJI2

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Darko32
13. 08. 2026 16.16
Kot vidimo se tukaj zgodba zelo zapleta. Namreč vedno bolj jasno je, da se gre kako bodo moškega ženske izcuzale in zlorabile skrbništvo. Ni kaj kot družba smo globoko zabredli. Jaz se več ne čudim dogodkom, kateri se dogajajo in beremo v črni kroniki z takšnim ali drugačnim naslovom.
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+1
1 0
odpisani zasedli vlado
13. 08. 2026 15.30
In še ta osumljenec v priporu vedno diha??
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+1
1 0
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