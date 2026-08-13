Osumljenec, ki je v Kamniku zadrževal otroka, v priporu

Prejšnji teden je namreč 42-letnik v objektu z ostrim predmetom grozil, ogrožal in zadrževal otroka. Otrok ni bil poškodovan, je bil pa huje poškodovan moški, poškodbe si je po prvih informacijah policije zadal sam, nakar so ga odpeljali na zdravljenje.

Moškega, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj, povezanih z družino, so ob intervenciji sprva pridržali. Kasneje je bilo zaradi zdravstvenega stanja moškega, ki je bil na zdravljenju v eni izmed zdravstvenih ustanov, pridržanje odpravljeno. V sredo pa so s Policijske uprave Ljubljana sporočili, da so policisti osumljenca privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njega odredil sodno pridržanje, navaja STA.

Po današnjem poročanju časnika Večer bi moral moški po dogovorjenem stiku sedemletnega sina zvečer vrniti nekdanji partnerki oziroma njeni sestri v Trebnjem, vendar ji otroka ni predal. Nekdanji partnerki naj bi v sms-sporočilu napisal, naj sina osebno prevzame v Godiču, kjer je prebival. Tega ni storila, temveč je o neizpolnjenemu dogovoru glede predaje otroka obvestila policijo in sodišče, saj je imel moški takrat veljavno prepoved približevanja, piše Večer.

Policisti so osumljenca na podstrešju hiše izsledili v petek okoli 4. ure zjutraj. Osumljenec je v rokah držal nož, otroka pa je tesno držal ob sebi. Ko so do njiju prišli pripadniki specialne enote policije, naj bi zahteval, da se umaknejo, sicer bo sina ubil. Policisti so uporabili električni paralizator. Osumljenec je dečka spustil, policisti pa so ga umaknili na varno. Ko je učinek paralizatorja popustil, si je moški z nožem zadal več ureznin, piše Večer.