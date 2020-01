Osumljenec priznal umor slovaškega novinarja Kuciaka

Nekdanji vojak Miroslav Maček je priznal, da je bil eden od dveh strelcev, ki sta ubila Kuciaka in njegovo zaročenko Martino Kušnirovo na njunem domu pred skoraj dvema letoma. "Potrkal sem na vrata, gospod Kuciak je odprl, ustrelil sem ga v prsi," je dejal Maček na sodišču v kraju Pezinok v bližini Bratislave. "Na žalost sem videl še eno osebo, zbežala je v kuhinjo in bila ustreljena tam," je dodal o Kušnirovi.

Ostali trije obtoženci - domnevni naročnik umora, podjetnik Marian Kočner, domnevna organizatorka Alena Zsuzsova in drugi domnevni morilec Tomaš Szab - so krivdo zanikali. Vsem štirim grozi najmanj 25 let zapora, lahko pa bi bili obsojeni tudi na dosmrtni zapor. Že prejšnji mesec pa so na 15 let zapora obsodili posrednika pri umoru slovaškega novinarja Jana Kuciaka, Zoltana Andruska, ki je že pred začetkom sojenja priznal krivdo.

Preiskovalni novinar Kuciak in Kušnirova sta bila ustreljena februarja 2018. Kuciak je med drugim preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki, njegov umor pa je vrgel temno senco na vlado in sprožil množične proteste, kakršnim v državi niso bili priča od padca komunizma. Privedli so do odstopa premierja Roberta Fica.