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En osumljenec na begu, Matoz se sprašuje, zakaj je drugi na prostosti

Slovenska Bistrica, 21. 10. 2026 19.56 pred 36 minutami 3 min branja 20

Avtor:
Tina Švajger Kaja Kobetič
Simeon Motaln

Simeon Motaln, ki ga preiskovalci sumijo, da je skupaj z Benjaminom Kropcem sodeloval pri izkoriščanju tujih delavcev v Lendavi, je še vedno na begu. "Policija nas ves čas ustavlja in sprašuje po njem," pripovedujejo domačini v Slovenski Bistrici, kjer ima Motaln registrirani podjetji. Neznanci naj bi v njegove prostore pred kratkim tudi vlomili. Medtem je notranji minister Franci Matoz kritičen do tožilstva, ki za Kropca ni predlagalo pripora, čeprav so ga policisti zahtevali.

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Simeon Motaln, ki naj bi v nekdanje skladišče Nafte Lendava skupaj z neidentificiranimi storilci za prisilno delo nastanil tuje delavce, ima v Slovenski Bistrici registrirani dve podjetji.

Na prvem naletimo na zaklenjena vrata, tudi na drugem naslovu je očitno zgolj poštni predal podjetja. Zgoraj sta sicer dve stanovanji, stanovalci pa niso želeli pred kamero. Pripovedujejo nam, da že tri dni okoli kroži policija in išče osumljenca. Bojijo se, ker zdaj vedo, za kakšne ljudi gre. Pred časom naj bi neznanci v prostore celo vlomili.

Tudi prebivalci Slovenske Bistrice so po razkritju dogajanja v okolici Lendave še vedno pretreseni.

Glavna dejavnost Motalnovega podjetja STRALIS je cestni tovorni promet in trgovina, lani je imelo okoli 36 tisočakov bilančnega dobička. Drugo podjetje ZDEJS se ukvarja z nespecializirano trgovino na debelo, minulo leto pa je zaključilo s slabimi 94.000 evri dobička. Ime Simeona Motalna se sicer pojavlja še v lastniški strukturi avstrijskega podjetja Lotus Logistik.

Drugi osumljenec Benjamin Kropec, lastnik objekta v Trimlinih in Odpada Bistrica, medtem vztraja, da za dogajanje tam ni vedel. Pred kamero ne želi, iz njegovega podjetja pa so nam med drugim sporočili, da s preiskovalnimi organi sodeluje in da si prizadeva za čimprejšnjo razjasnitev okoliščin.

Nehumane življenjske razmere v ilegalni tovarni.
Nehumane življenjske razmere v ilegalni tovarni.
FOTO: Furs

Zakaj osumljenec ni v priporu?

Zaradi morebitnega vplivanja na priče je sicer policija za Kropca ocenila, da obstajajo razlogi za njegov pripor. A tožilstvo tej oceni ni sledilo in pripora sploh ni predlagalo. SDH namreč trdi, da ob privedbi osebe pred sodišče iz zbranih dokazov ni izhajal utemeljen sum, da je ta oseba izvršila očitana kazniva dejanja.

Zakaj niso dobili dovolj dokazov, pa iz tožilskih vrst puščice neuradno letijo tudi na Finančno upravo, ki da pred nadzorom v hali ni obvestila policije. A na Fursu kritike zavračajo. "Tudi mi nismo vedeli, kaj dejansko je tam noter. Mi smo mislili, da bo to neko skladišče," je v ponedeljek dejal Dušan Pečnik.

Dodal je, da so policijo obvestili nemudoma, ko so videli, da ne gre le za skladišče, ampak za celo tovarno s tujimi delavci. Notranji minister bo od tožilstva zdaj zahteval pojasnila. Pisna obvestila v postopku pa bodo po novem za tožilce postala celo obvezna, je odločila vlada.

"Dostikrat prihajajo kritike na račun policije v smislu, da so storilci izpuščeni na prostost in da zakaj ni prišlo do nekega hujšega ukrepa. Takrat seveda policija ni mogla skomunicirati, zakaj takšna odločitev, kajti tožilstvo je dajalo svoja navodila ustno. Potrebno je, da vsakdo, tako policija kot tožilstvo ali sodstvo, sprejme svojo odgovornost," meni Franci Matoz.

Tožilstvo kritično do odločitve vlade

Generalna državna tožilka, ki opozarja, da vlada njihovih številnih pripomb ni upoštevala, pa se sprašuje, zakaj potem pisna pojasnila niso obvezna tudi za policijo. "Lahko je informacija policije napačna, nezadostna, zaradi tega menimo, da če se je vlada odločila, da bo imela transparenten predkazenski postopek, da bi uvedla to dolžnost pisnega obveščanja enih in drugih, za oba organa," pove Katarina Bergant.

Policija pa po novem tudi za pridržanje posameznika do 48 ur ne bo več potrebovala soglasja tožilca. "To ne pomeni, da bodo zdaj policisti vsepovprek zapirali ljudi, ki bodo policistu pokazali prst, ampak gre izključno za to, da bodo zadeve tekle hitreje in bolje," razlaga Igor Toplak, predsednik sindikata policistov.

Da so spremembe ne le nepotrebne, pač pa celo nezakonite, so ostri tožilci, saj da so po Zakonu o kazenskem postopku policijo v predkazenskem postopku dolžni usmerjati. "Še posebej v primerih, kadar se posega v človekove pravice, to je v primerih odvzema prostosti in pridržanja oseb. To uredba kot podzakonski akt ne more omejiti," opozarja Bergant.

Da je bila dosedanja ureditev v nasprotju z zakonom, pa očitke tožilcev zavrača notranji minister.

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KOMENTARJI20

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Infiltrator
21. 10. 2026 20.28
Poznanstva politike ,tko kot zakonca Šuštar .....
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+1
1 0
Misika1967
21. 10. 2026 20.26
V priporu ni ker ima dobrrga odvetnika ki mu je svetoval ali pa.kot lastnik stavbe ki jo daje v najem nima.pravice vstopit vanjo tako kot stanovanja.
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+0
1 1
ares2
21. 10. 2026 20.25
Na nek način ugrabitev 34 plus itd. ljudi in šefe ali desna roka je na prostosti? To je možno samo pri nas. Oziroma, tu je nekaj v ozadju, zato je na prostosti...
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+1
1 0
Sontrox
21. 10. 2026 20.24
bravo matoz le tako naprej...
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+0
1 1
Bbcc12
21. 10. 2026 20.22
Tak, ki izkorišča luknje v zakonu je res kompetenten da presoja.
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+0
2 2
fljfo
21. 10. 2026 20.25
Zakaj ti je prav, da je ta tip na prostosti?
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+1
1 0
borjac
21. 10. 2026 20.22
Meni osebno ni jasno , zakaj naj bi sporočal policiji o tem zločincu , če bi ga videl ??? nakoplješ si težave , odgovarjati moraš na desetine vprašanj Policije , samo zato ker si nekoga prijavil , in to ZLOČINCA kateri je ljudi IZKORIŠČAL KOT SUŽNJE , če pa ga Tožilec že naslednji dan izpusti na prostost , in to ŽIVAL srečaš na cesti , pa te vpraša zakaj si me prijavil ??? saj ljudje niso tako bedasti , mogoče pa je tudi Tožilec v verigi korupcije teh sužnje lastnikov.
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+5
5 0
Sky58
21. 10. 2026 20.22
Izpustili so ga zato da jih pripelje na sled drugemu ki ga iščejo. Tega pa skozi neopazno sledijo.
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-1
0 1
Eksiflajs96
21. 10. 2026 20.20
Matoz eden redkih k ma jaj.. da kej rece..
Odgovori
+3
5 2
nelika123
21. 10. 2026 20.17
To so pa uradniki... A se lahko učite od Američanov glede teh zadev... Te novice so, kot bi bral dokumente evropskih uradnikov v Bruslju
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+3
3 0
Desniprepad
21. 10. 2026 20.17
Matoz ni prav kompetenten, da razsoja koga prideržati in koga ne. Je dosti krivih zmanipuliral zakone in dokaze pred roko pravice.
Odgovori
+3
4 1
fljfo
21. 10. 2026 20.23
Ne razumem... a ti je prav, da je tip na prostosti?
Odgovori
+0
1 1
Potouceni kramoh
21. 10. 2026 20.16
Benjamina Kropca ki ga iščejo ima ta pošteni gospodić tut nelegalno odlagališče odpadkov v Slovenski Bistrici.In potem še išče prostovoljce za pomoč pri teh odpadkih.
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+2
3 1
Pig Brother
21. 10. 2026 20.10
kake te počnejo pa to je noro, pejte v italijo na šolanje, ali celo na Hrvaško, Bosno , Srbijo...ali pa v Avstrijo...pa izločanje dokazov, jaaa :) absolutno resnice ni možno izločit pa ni važno na kak način je pridobljena. sej niso nikogar privezal pa ga silil v neko resnico. Moj bog
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+5
5 0
Beli Brko
21. 10. 2026 20.07
Sprašuje se cela Slovenija. 🤣🤣🤣 Zakaj ga iščejo? Da ga izpustijo. ✌️
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+9
9 0
Beli Brko
21. 10. 2026 20.09
Zakaj pod Golobom niso odkrili te fabrike. Zato ker ga je zanimala le Tinina ritka.🤣🤣🤣
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-2
2 4
Bbcc12
21. 10. 2026 20.23
Ker je začela obratovati pod Janšem.😷
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+1
1 0
Misika1967
21. 10. 2026 20.28
Ker je ni bilo,pa kaj so eni cisto nepismeni,pred 1 mesecem se je zacelo delat.
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+1
1 0
Beli Brko
21. 10. 2026 20.32
A zdej pa si prebrala?
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0 0
biggie33
21. 10. 2026 20.06
Bravo Matoz, končno nekdo, ki bo tudi tožilstvo kdaj izpostavil in njihove napake oz. nesposobnost..
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+11
15 4
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