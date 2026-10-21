En osumljenec na begu, Matoz se sprašuje, zakaj je drugi na prostosti

Simeon Motaln, ki naj bi v nekdanje skladišče Nafte Lendava skupaj z neidentificiranimi storilci za prisilno delo nastanil tuje delavce, ima v Slovenski Bistrici registrirani dve podjetji. Na prvem naletimo na zaklenjena vrata, tudi na drugem naslovu je očitno zgolj poštni predal podjetja. Zgoraj sta sicer dve stanovanji, stanovalci pa niso želeli pred kamero. Pripovedujejo nam, da že tri dni okoli kroži policija in išče osumljenca. Bojijo se, ker zdaj vedo, za kakšne ljudi gre. Pred časom naj bi neznanci v prostore celo vlomili. Tudi prebivalci Slovenske Bistrice so po razkritju dogajanja v okolici Lendave še vedno pretreseni. Glavna dejavnost Motalnovega podjetja STRALIS je cestni tovorni promet in trgovina, lani je imelo okoli 36 tisočakov bilančnega dobička. Drugo podjetje ZDEJS se ukvarja z nespecializirano trgovino na debelo, minulo leto pa je zaključilo s slabimi 94.000 evri dobička. Ime Simeona Motalna se sicer pojavlja še v lastniški strukturi avstrijskega podjetja Lotus Logistik. Drugi osumljenec Benjamin Kropec, lastnik objekta v Trimlinih in Odpada Bistrica, medtem vztraja, da za dogajanje tam ni vedel. Pred kamero ne želi, iz njegovega podjetja pa so nam med drugim sporočili, da s preiskovalnimi organi sodeluje in da si prizadeva za čimprejšnjo razjasnitev okoliščin.

Nehumane življenjske razmere v ilegalni tovarni. FOTO: Furs

Zakaj osumljenec ni v priporu?

Zaradi morebitnega vplivanja na priče je sicer policija za Kropca ocenila, da obstajajo razlogi za njegov pripor. A tožilstvo tej oceni ni sledilo in pripora sploh ni predlagalo. SDH namreč trdi, da ob privedbi osebe pred sodišče iz zbranih dokazov ni izhajal utemeljen sum, da je ta oseba izvršila očitana kazniva dejanja. Zakaj niso dobili dovolj dokazov, pa iz tožilskih vrst puščice neuradno letijo tudi na Finančno upravo, ki da pred nadzorom v hali ni obvestila policije. A na Fursu kritike zavračajo. "Tudi mi nismo vedeli, kaj dejansko je tam noter. Mi smo mislili, da bo to neko skladišče," je v ponedeljek dejal Dušan Pečnik. Dodal je, da so policijo obvestili nemudoma, ko so videli, da ne gre le za skladišče, ampak za celo tovarno s tujimi delavci. Notranji minister bo od tožilstva zdaj zahteval pojasnila. Pisna obvestila v postopku pa bodo po novem za tožilce postala celo obvezna, je odločila vlada. "Dostikrat prihajajo kritike na račun policije v smislu, da so storilci izpuščeni na prostost in da zakaj ni prišlo do nekega hujšega ukrepa. Takrat seveda policija ni mogla skomunicirati, zakaj takšna odločitev, kajti tožilstvo je dajalo svoja navodila ustno. Potrebno je, da vsakdo, tako policija kot tožilstvo ali sodstvo, sprejme svojo odgovornost," meni Franci Matoz.

Tožilstvo kritično do odločitve vlade