Osumljeni pripravil obsežen seznam z imeni in lokacijami napada

20-letnik z območja Radovljice je načrtoval množični poboj v več javnih ustanovah, je včeraj razkrila slovenska Policija. Razlog naj bi bilo maščevanje, neuradno je načrtoval umore nekdanjih sošolcev iz osnovne šole, ki jo je obiskoval od prvega do petega razreda, pa tudi pedagogov. V preteklosti naj bi ga namreč zasmehovali in se iz njega norčevali.

Policisti so po neuradnih podatkih na njegovem domu našli zelo natančen seznam z imeni in lokacijami napada na več deset straneh. V njem naj bi osumljeni opisal tudi, kdo vse in kako ga je prizadel. Med lokacijami načrtovanega napada naj bi bile njegova nekdanja osnovna šola, institucije, v katerih so njegovi nekdanji sošolci sedaj zaposleni, ter tudi bazilika Marije Pomagaj na Brezjah.

Prek t. i. darkneta je 20-letnik sredi marca naročil orožje, polavtomatsko pištolo znamke Glock in avtomatsko puško znamke Remington, ter strelivo. Poštno pošiljko je na poti v Slovenijo zasegel ameriški urad za domovinsko varnost in o tem obvestil slovenske varnostne organe.