Slovenija

Osumljeni za napad na Aleša Šutarja izpuščen iz pripora

Novo mesto, 12. 12. 2025 13.49 | Posodobljeno pred 9 minutami

Sodišče je iz pripora izpustilo 21-letnega osumljenca za napad na Novomeščana Aleša Šutarja, v katerem je ta zaradi hudih poškodb umrl. Kot so pojasnili na sodišču, so pripor zoper osumljenca odpravili, ker utemeljen sum storitve kaznivega dejanja ni več podan.

Da so glavnega osumljenca izpustili iz zapora, so nam potrdili na novomeškem okrožnem sodišču. Kot so zapisali, je zunajobravnavni senat sledil predlogu odvetnika 21-letnika, saj je ugotovil, da utemeljen sum storitve očitanega kaznivega dejanja, kar je tudi eden od pripornih pogojev, ni več podan.

"Z izvajanjem dokazov v preiskavi se je namreč ugotovilo, da ni več podana večja verjetnost, da je prav priprti storil očitano kaznivo dejanje na škodo oškodovanega Šutarja, kot da ga ni storil," so pojasnili.

Namen preiskave sicer je, da se zberejo dokazi in podatki, ki so potrebni za odločitev, ali naj se vloži obtožnica. To pomeni, da bi se dokazni standard iz stopnje utemeljenosti suma, ki je pogoj za uvedbo preiskave in hkrati pogoj za pripor, moral približati stopnji gotovosti, da je obdolženec storil očitano kaznivo dejanje.

"V konkretnem primeru temu ni bilo tako, temveč se je dokazni standard po oceni senata celo znižal, zato je odločil, da se pripor nemudoma odpravi, saj zanj niso več podani pogoji, ki jih določa zakon (ZKP). Slednje pomeni, da bo priprti spuščen na prostost," so dodali.

Sodna preiskava zoper obdolženca sicer še ni končana. Nadaljnji tek postopka je po besedah sodišča odvisen predvsem od postopanja organov pregona.

Za odziv smo prosili tudi ministrstvo za pravosodje. Kot so zapisali, posameznih odprtih sodnih ali preiskovalnih postopkov ne morejo komentirati, odločitve o odreditvi ali odpravi pripora pa da so izključno v pristojnosti sodišč. 

"Vsi pristojni organi morajo imeti možnost, da postopek izpeljejo strokovno in nepristransko, zato ministrstvo v vsebino konkretnih primerov ne more in ne sme posegati. Verjamemo pa, da bodo organi odkrivanja in pregona ter sodna veja oblasti postopek vodili strokovno, nepristransko in v skladu z veljavnimi zakoni," so še dodali. 

Priče niso enotne

21-letni osumljenec za napad je bil v priporu od konca oktobra. Preiskava smrti Aleša Šutarja se je v zadnjem obdobju zapletla, saj je tožilstvo še čakalo na obdukcijsko poročilo o vzroku smrti, v zvezi s primerom pa ni vložilo nobene obtožnice.

Odvetnik osumljenega se je skliceval na izjave prič, ki naj ne bi bile enotne glede tega, kdo je 48-letnega Novomeščana sploh udaril. Pričevanja se namreč razlikujejo, vsaj pet prič naj bi zatrjevalo, da so osumili napačno osebo in da naj bi Šutarja udaril nekdo drug iz skupine, domnevni bratranec prvoosumljenega. O tem je poročal Dnevnik.

Odvetnik obdolženca je zahteval, da se pripor zoper njega odpravi, saj da ni bilo nobenih DNK dokazov, da je bila njegova stranka storilec.

Osumljenemu je bil pripor odrejen do 25. decembra, sodišče pa bi mu lahko podaljšalo še za mesec dni, a ga je zdaj izpustilo na prostost.

Več danes v oddaji 24UR ob 19. uri!

