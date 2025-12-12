Osumljeni za napad na Aleša Šutarja izpuščen iz pripora

Da so glavnega osumljenca izpustili iz zapora, so nam potrdili na novomeškem okrožnem sodišču. Kot so zapisali, je zunajobravnavni senat sledil predlogu odvetnika 21-letnika, saj je ugotovil, da utemeljen sum storitve očitanega kaznivega dejanja, kar je tudi eden od pripornih pogojev, ni več podan.

"Z izvajanjem dokazov v preiskavi se je namreč ugotovilo, da ni več podana večja verjetnost, da je prav priprti storil očitano kaznivo dejanje na škodo oškodovanega Šutarja, kot da ga ni storil," so pojasnili.

Namen preiskave sicer je, da se zberejo dokazi in podatki, ki so potrebni za odločitev, ali naj se vloži obtožnica. To pomeni, da bi se dokazni standard iz stopnje utemeljenosti suma, ki je pogoj za uvedbo preiskave in hkrati pogoj za pripor, moral približati stopnji gotovosti, da je obdolženec storil očitano kaznivo dejanje.

"V konkretnem primeru temu ni bilo tako, temveč se je dokazni standard po oceni senata celo znižal, zato je odločil, da se pripor nemudoma odpravi, saj zanj niso več podani pogoji, ki jih določa zakon (ZKP). Slednje pomeni, da bo priprti spuščen na prostost," so dodali.

Sodna preiskava zoper obdolženca sicer še ni končana. Nadaljnji tek postopka je po besedah sodišča odvisen predvsem od postopanja organov pregona.

Za odziv smo prosili tudi ministrstvo za pravosodje. Kot so zapisali, posameznih odprtih sodnih ali preiskovalnih postopkov ne morejo komentirati, odločitve o odreditvi ali odpravi pripora pa da so izključno v pristojnosti sodišč.

"Vsi pristojni organi morajo imeti možnost, da postopek izpeljejo strokovno in nepristransko, zato ministrstvo v vsebino konkretnih primerov ne more in ne sme posegati. Verjamemo pa, da bodo organi odkrivanja in pregona ter sodna veja oblasti postopek vodili strokovno, nepristransko in v skladu z veljavnimi zakoni," so še dodali.