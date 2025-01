Čarobnost narave: univerzalni antidepresiv

Kako si lahko človek osvetli temne zimske dni? Eden najboljših nasvetov je z gibanjem in igro na prostem. In v tem času lahko to doživite v osrčju Triglavskega narodnega parka, kjer se skriva ena najlepših ledeniških dolin. V dolini Tamar zima še ni rekla zadnje besede, zato se je tja podala tudi naša Anamarija Ficko in to kar na sankah, ob povratku v dolino pa se je preizkusila še v vadbi, ki je odlična za trošenje kalorij in je pravi antidepresiv.