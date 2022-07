Osvežitev hladne fronte bo kratkotrajna, prihaja nov vročinski val

V soboto lahko v zgodnjih jutranjih urah pričakujemo hladno fronto, ki nas bo dosegla od zahoda, in nato najkasneje do sredine dneva prešla vso Slovenijo. Kaže, da bo največ dežja na zahodu in severu Slovenije, znajo pa biti zaradi krajevnega značaja neviht in nalivov med posameznimi območji velike razlike. Že v prihodnjem tednu nas bo nato zajel nov vročinski val, ki bo sušo še dodatno okrepil.

Nekaj posameznih ploh in neviht lahko nastane že pred fronto, in sicer danes proti večeru. Zaradi velike pregretosti ozračja bi se lahko razvilo tudi kakšno lokalno neurje s točo. V noči na soboto, ko nas bo preplavil hladnejši zrak, se bodo nevihte s krajevnimi nalivi od zahoda prehodno razširile nad večji del države, v soboto dopoldne pa povsod ponehale. Popoldne bo možna le še kakšna kratkotrajna ploha. Ker bo šlo za hiter prehod fronte, dežja tudi tokrat v večjem delu Slovenije ne bo veliko, saj ga bo le lokalno padlo več kot 20 litrov na kvadratni meter. Za silo bo torej namočilo le površinski sloj tal, medtem ko padavine na vodotoke in podtalnico najverjetneje ne bodo imele večjega vpliva. Zaradi narave neviht se sicer ne da natančno opredeliti, katera območja bodo prejela največ dežja in katera najmanj. Slike prikazujejo tri različne izračune količine padavin za petkovo popoldne in noč na soboto. Ker se bodo padavine spet pojavljale v obliki neviht z lokalnimi nalivi, trenutno še ni možno predvideti, katera območja bodo prejela največ dežja. icon-expand FOTO: Meteologix.com icon-chevron-left icon-chevron-right V prihodnjem tednu nas bo zajel nov vročinski val Osvežitev, ki nam jo bo prinesla hladna fronta, bo le kratkotrajna. Že v prihodnjem tednu nas bo namreč zajel nov vročinski val, ki bo sušo še dodatno okrepil. Temperature bodo v nedeljo in ponedeljek ob sončnem vremenu še vedno blizu 30 stopinj Celzija. Sredi prihodnjega tedna pa se bo vročina spet stopnjevala in v najbolj vročih krajih bomo spet izmerili malo nad 35 stopinj. Novih padavin pa po jutrišnjem prehodu fronte vsaj do konca naslednjega tedna ni na vidiku. Po podatkih Arsa vodotoki na Primorskem in Notranjskem v zadnjih 30 letih julija še niso imeli tako nizkih vodostajev kot letos. Izrazito sušo podzemnih in površinskih voda bi končalo le dolgotrajnejše deževje, ki pa ga še ni na vidiku.