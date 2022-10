Osvojite nogometno doživetje

V NLB si zelo prizadevamo otroke izpred ekranov pripeljati nazaj na športne zelenice. Nenazadnje se je ravno dobro začela že osma sezona projekta NLB Šport mladim. Zdaj pa smo to vzeli čisto dobesedno. Z Mastercardom bomo namreč 22 otrok in njihovih staršev odpeljali na ogled tekme UEFA Champions League, kjer bodo otroci na zelenico lahko pospremili svoje nogometne junake.

Na tekmi bo torej morda prav vaš otrok ena od zvezd predstave. V dresu UEFA Champions League se bo sprehodil po tunelu in skupaj z igralci stopil na stadion Fussball Arena München ob spodbudi več tisoč navijačev. Nato pa bosta skupaj uživala v ogledu tekme in ustvarila nepozabne spomine. Poskrbeli pa bomo tudi za prevoz in prenočišče.

Kako sodelujete?

Sodelujete lahko imetniki katerekoli kartice NLB Mastercard, ki v času trajanja nagradne igre, med 5. in 13. oktobrom, oddate veljavno izpolnjen prijavni obrazec – objavljen na naši spletni strani , z vsemi pomembnimi informacijami.

Nagrada vključuje:

1. za izžrebanca in otroka:

- ogled tekme FC Bayern München : FC Internazionale Milano, ki bo 1. novembra 2022 na stadionu Fussball Arena München,

prevoz v München s kvalitetnim avtobusom,

- 1 x nočitev z zajtrkom, hotel *** v 1/2 sobi,

- poldnevni ogled mesta München,

2. za otroka:

- otrok na tej tekmi pospremi enega od nogometašev na igrišče.

Pomembno! Ne prezrite pogojev, ki jih mora otrok izpolnjevati za spremljanje nogometaša na zelenico. Objavljeni so na naši spletni strani.

Pa vi, kje boste preživeli krompirjeve počitnice? Prijavite se na nepozabno doživetje in morda na tekmi UEFA Champions League v Münchnu.

Naročnik oglasa je NLB.