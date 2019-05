Osvojite tuji jezik in izkoristite svoj globalni potencial!

Individualno jezikovno izobraževanje je zelo učinkovit način, s katerim boste hitreje obvladali tuji jezik. Z Berlitz metodo® je pogovorni način poučevanja tujega jezika povzročil pravo revolucijo v svetu učenja tujih jezikov. Celotna komunikacija v času tečaja poteka v ciljnem tujem jeziku. Berlitzevi jezikovni učitelji so naravni govorci (native speakers) in uporabljajo pogovorni učni pristop, ki temelji na poslušanju in govoru.