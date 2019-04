Otečene noge, občutek težke sape in utrujenost? Čas je za zdravnika.

Srčno popuščanje je resna bolezen, pri kateri srce ne more črpati krvi po telesu tako dobro, kot bi moralo. Zdravo srce je namreč kot črpalka, ki poganja kri po telesu. Pri srčnem popuščanju pa je črpalna sposobnost srca slabša. Vse, kar vpliva na črpalno sposobnost srca, pa vpliva tudi na celotno telo in počutje.

Srčno popuščanje je resna bolezen, ne običajen del staranja

Mnogi mislijo, da so simptomi srčnega popuščanja le del staranja, vendar to ni res in tako razmišljanje lahko zelo vpliva na vaše zdravje in življenje. Srčno popuščanje je napredujoča bolezen, ki sčasoma vedno bolj poškoduje srce. Ko bolezen napreduje, postajajo simptomi, kot sta občutek težke sape in utrujenost, vse bolj omejujoči pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti. Vsak bolnik s srčnim popuščanjem je v nevarnosti, da bo moral zaradi poslabšanja v bolnišnico ali da bo bolezen zanj celo usodna.

V zgodnji fazi srčnega popuščanja so lahko simptomi zelo blagi in bolniki ne občutijo večjega vpliva na svoje počutje. A bolezen sčasoma napreduje, zato je zelo pomembna zgodnja diagnoza, uvedba najboljše možne terapije in sprememba načina življenja čim prej. Tako lahko bolniki upočasnijo napredovanje bolezni in se dlje časa počutijo bolje.