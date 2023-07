Otok Krk: ali je hrvaški turizem vreden svojega denarja?

Na Hrvaškem so letos zadovoljni s številom gostov, po podatkih hrvaške turistične skupnosti so namreč zabeležili že skoraj 53 milijonov nočitev, kar je sedem odstotkov več kot lani. Slovenci smo na Hrvaškem doslej poskrbeli za 5 milijonov 700 tisoč nočitev, najraje se odločimo za Istro in Kvarner. V posebni poletni sobotni rubriki bomo v hrvaških turističnih krajih preverjali cene, kakovost in kaj vse lahko dobite za to, kar plačate. Bili smo na otoku Krk. Tam imajo največ nemških gostov, za njimi pa so že Slovenci.