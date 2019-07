Otorinolaringologija bo dobila nov vodovod

Novi objekt ORL klinike je gradilo propadlo gradbeno podjetje SCT, objekt je bil predan v uporabo leta 2011. Leta 2016 so se začeli pojavljati prvi znaki težav z vodo, med drugim je iz pip v nekaterih objektih tekla rjava voda. Ugotovili so, da je to posledica rjavečih cevi. Vzorčenja vode so pokazala preseganje vrednosti železa v vodovodnem sistemu in na določenih izlivkah tudi preseganje svinca, kar je bila posledica luščenja cevovoda.