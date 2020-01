OTP s prevzemno ponudbo za SKB

SKB banka ter družbi SKB Leasing in SKB Leasing Select so del skupine OTP postale sredi decembra. Ker je OTP takrat v SKB dosegla prevzemni prag, se ta ponudba šteje za obvezno. Njena veljavnost traja od 17. januarja do 13. februarja, izhaja iz prevzemne ponudbe, danes objavljene v časniku Delo.

V OTP so po vstopu v četrto največjo banko v Sloveniji s približno osemodstotnim deležem po bilančni vsoti napovedali, da načrtujejo nadaljnjo širitev na slovenskem trgu. Rasti želijo tako organsko kot s prevzemi.