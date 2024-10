Otroci in mladi iz Gaze prispeli na rehabilitacijo v Slovenijo

V Slovenijo je prispela skupina 10 otrok in mladostnikov iz Gaze, ki bodo v naslednjih tednih pri nas na rehabilitaciji v Soči. Najmlajši med njimi ima komaj štiri leta, vsi pa imajo poleg resnih poškodb tudi hude psihološke travme. V Sloveniji se bodo zdravili in okrevali najmanj 42 dni.

Malo pred 8. uro je na letališču Jožeta Pučnika pristalo letalo iz Istanbula, ki je v Slovenijo pripeljalo skupino palestinskih otrok in mladostnikov in njihovih spremljevalcev. Ti so iz Kaira, kjer so se zdravili, poleteli že v soboto zvečer. Gre za otroke in mlade iz Gaze, ki so bili hudo ranjeni v zadnjem letu, ko poteka izraelsko vojaško obleganje te palestinske enklave. Z njimi je prišlo tudi sedem spremljevalcev.

Najmlajši ima štiri leta, pet otrok ima od 10 do 15 let, štirje mladi pa so stari od 17 do 21 let. "Vzeli smo tudi eno dekle, ki je staro 20 let, ampak je v zelo slabem stanju, tako zdravstvenem kot psihičnem. Prihaja s sestro, ker sta ostali edini dve iz družine. Tudi v prejšnjih skupinah smo imeli tudi te malo starejše, zato ker se nam nekako ne zdi prav, da se vsi osredotočajo samo na majhne otroke," je za 24ur.com povedala Mojca Seliškar Toš, vodja projekta in predsednica Fundacije Danila Türka. Fundacija namreč v sodelovanju s Slovensko karitas izvaja projekt rehabilitacije ranjenih palestinskih otrok v Sloveniji in humanitarne pomoči v Gazi, ki ga v celoti financira vlada oziroma ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Od spomladi so sodelavci projekta zbrali 505 medicinskih poročil, med katerimi so nato zdravniki izbrali prvih 10 tistih, ki so zdaj prišli v Ljubljano. "V sredo je šla naša ekipa, ki jih spremlja, v Kairo. Skupina se je zbrala in smo jih namestili v hotel v bližini našega veleposlaništva v Kairu, ker so morali tam opraviti vizumske postopke," je pojasnila.

Slovenskim spremljevalcem so tudi zaupali svoje zgodbe, ki so grozljive, pravi. "Med njimi je tudi mamica, ki je prišla s svojim sinom. V Kairu ostaja še pet otrok, oče je bil ubit, vsi pa so bili rešeni izpod ruševin." Čisto vsak od njih ima za seboj travmatično izkušnjo in hude poškodbe. Štirje imajo amputirane spodnje okončine, dva imata amputirane roke, štirje pa imajo poškodbo hrbtenice. "Vsi so bili poškodovani v tem zadnjem letu. Nekateri so bili evakuirani iz Gaze iz medicinskih razlogov, ker so bili tako hudo poškodovani. En fantek, ki je paraplegik, bi, če ga ne bi evakuirali, tudi zagotovo umrl. Če bi ga veliko prej, pa mogoče ne bi bil niti paraplegik. Tako, da bomo videli, kaj bodo na Soči uspeli narediti," pravi vodja projekta. Prejeli bodo popolno zdravstveno in psiho-socialno oskrbo Ranjeni otroci bodo v Sloveniji prejeli intenzivno zdravljenje, vključno z morebitnimi potrebnimi operacijami, rehabilitacijo, protezami in drugimi sofisticiranimi medicinskimi pripomočki v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča (URI).

"Skupina je majhna, zato da to ne ovira Soče pri rednih dejavnostih, ki jih imajo s slovenskimi pacienti. Na to smo bili vsa leta pozorni in pri tem ostajamo." Mojca Seliškar Toš, predsednica Fundacije Danila Türka

"Takoj, ko bodo otroci prišli na Sočo, bodo začeli z natančnimi pregledi. Poskrbeli bodo tudi za vsa potrebna cepljenja v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Po pregledu bodo za vsakega otroka pripravili program rehabilitacije. V to so vključeni tako zdravniki kot fizioterapevti, delovni terapevti, ortotiki, protetiki in drugi. Izjemno pomembne pa so tudi medicinske sestre, ki bodo največ časa preživele z njimi," je pojasnila vodja projekta. Prosti čas pa bo z njimi preživljalo tudi okoli 36 prostovoljcev. "Tako kot v preteklih letih, tudi tokrat sodelujemo s prostovoljci Islamske skupnosti v Sloveniji, ki bodo s to skupino preživljali popoldneve in vikende. Vsak dan bodo z njimi najmanj štirje prostovoljci. Na začetku se bomo predvsem fokusirali na prijazno druženje, pogovarjanje, na družabne igre, skratka jih poskušali počasi malo odmakniti od vseh teh grozot, ki so jih doživeli. Jaz se zavedam, da bo to zelo zelo težko. Ampak, se bomo potrudili po najboljših močeh," je poudarila. "To ni lahko delo, sploh ne. Zelo zanimivo je, da je v tej skupini 36 prostovoljcev veliko raznih profilov s področja zdravstva: zdravniki, študenti medicine, fizioterapevti, medicinske sestre ... Pretekle izkušnje s prostovoljci so fantastične, ker so to res srčni ljudje, in so se s temi otroci zelo povezali," je dejala Seliškar Toševa.

Skupina Palestincev iz Gaze bo v Sloveniji najmanj 42 dni, kar je več kot so bile na rehabilitaciji prejšnje skupine. "Poškodbe so relativno sveže in bodo potrebovali dlje časa tudi, da bodo primerno oblikovali krne, da lahko potem protetiki naredijo pravilno protezo, ki bo služila svojemu namenu," je pojasnila naša sogovornica. Poleg rehabilitacije tudi denarna pomoč družinam v Gazi Vlada je s Slovensko karitas sklenila pogodbo za projekt v vrednosti 700 tisoč evrov. Projekt poteka v dveh delih. Za rehabilitacijo v Sloveniji je namenjenih približno 450 tisoč evrov, preostali del pa bo šel za neposredno pomoč družinam v Gazi. "Ki pa jo bo Slovenska karitas izvedla tako, da se bo povezala s svojim partnerjem Karitas Jeruzalem in bodo neposredno v Gazi poiskali družine, ki potrebujejo denarno pomoč za to, da lahko kupijo hrano ... Približno 1000 družinam bodo razdelili teh 250 tisoč evrov, kar bo za vsako družino zadoščalo za nakup hrane za približno dober mesec ali dva. Fokus pa je na družinah, kjer so ostale ženske same z otroki," je pojasnila Seliškar Toševa.

Otrok, mladostnikov in odraslih, ki potrebujejo pomoč pa je v Gazi seveda še precej več. Po ocenah Združenih narodov je bilo v Gazi do septembra poškodovanih ali uničenih približno 66 odstotkov vseh stavb, vključno z več kot 227 tisoč domov. Unicef poroča, da je poškodovanih ali uničenih 92,9 odstotka šol, organizacija Save the Children je pred dnevi opozorila, da je le še 17 od 36 zdravstvenih ustanov na območju Gaze delno operativnih. Po novi satelitski analizi Inštituta Združenih narodov za usposabljanje in raziskave (Unitar) pa je bilo od začetka vojne do 1. septembra letos poškodovanih tudi 67,6 odstotka obdelovalnih površin na območju Gaze.

Fundacija Danila Türka je od leta 2009 na rehabilitacijo v Slovenijo pripeljala 207 otrok in mladih iz Gaze. Z njimi je prišlo tudi 32 palestinskih zdravstvenih delavcev različnih profilov, ki so se v času bivanja na Soči tudi izobraževali. Nekaterih od njih, tako terapevtov kot otrok, ni več, saj so bili ubiti v Gazi. V Fundaciji sicer natančnega števila nimajo, saj so stiki s Palestinci v Gazi izjemno okrnjeni.