Raziskava Krepitev digitalnega državljanstva v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so jo v lanskem letu naredili na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, je pokazala, da na spletu nakupuje 72 odstotkov osnovnošolcev od 12 do 15 let in 84 odstotkov srednješolcev.
Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si. ob tem opozarjajo, da so otroci in mladostniki na internetu izpostavljeni številnim pastem potrošništva.
Varnostni incident na spletu, kot sta zloraba podatkov in finančna izguba, je med aprilom 2024 in marcem lani doživelo osem odstotkov mladih, kar je tri odstotne točke več od siceršnjega prebivalstva, kažejo podatki Statističnega urada RS.
Kot je opozoril Marko Puschner s Safe.si, družbena omrežja, spletne platforme in videoigre pri mladih pogosto ustvarjajo pritisk po sledenju trendom in spodbujajo nakupe, ki jih v resnici ne potrebujejo. Poseben izziv so tudi spletni vplivneži, saj pogosto oglašujejo izdelke na prikrit način, najstniki pa zaradi še nerazvitega kritičnega mišljenja takšne zavajajoče prakse težje prepoznajo.
Raziskava FDV je pokazala, da zna samostojno in brez pomoči prepoznati plačane objave 63 odstotkov osnovnošolcev, starih od 12 do 15 let, in 78 odstotkov srednješolcev. Kar osem odstotkov srednješolcev in 19 odstotkov osnovnošolskih najstnikov pa priznava, da ne zna ločiti oglasov od vsebin.
Kritični odnos do spletnega potrošništva mladi razvijajo postopoma, zato so odprti pogovori o tveganjih in varni rabi interneta ključni, je dejal Puschner. Pomembno vlogo imajo pri tem tako starši kot šole, ki lahko mladim pomagajo razumeti pasti spletnih nakupov. Na Safe.si staršem svetujejo, naj otroke spodbujajo, da se pred nakupom vprašajo, ali izdelek res potrebujejo, kakšna je njegova kakovost in ali je spletna trgovina varna.
Safe.si v sodelovanju z Nacionalnim odzivnim centrom za kibernetsko varnost SI-CERT danes pripravlja tudi spletni seminar o varnem nakupovanju, na katerem bodo opozorili na najpogostejše napake pri spletnih nakupih.
Muzej pošte in telekomunikacij je v sodelovanju s Telekomom Slovenije ter Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti prejšnji teden izvajal delavnice za osnovnošolce, na katerih so med drugim spoznavali sodobne izzive kibernetske varnosti.
Tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je aktivna pri ozaveščanju o varni rabi novih tehnologij, aplikacij, družbenih omrežij in spleta. Že šesto leto zapored upravlja portal Medijska in informacijska pismenost. Portal namenja pozornost zlasti zaščiti mladoletnih na spletu.
O varni in zmerni uporabi digitalnih tehnologij in interneta ozavešča tudi program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se, ki ga izvaja mariborska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program otrokom, mladostnikom in njihovim družinam nudi strokovno podporo pri prepoznavanju tveganih vedenj ter usmeritve za vzpostavljanje bolj zdravih digitalnih navad. V okviru programa bo februarja na voljo tudi brezplačna delavnica o varnem spletnem nakupovanju.
Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet. Znotraj nje že od leta 2005 uspešno deluje tudi slovenski Center za varnejši internet in Safe.si.
