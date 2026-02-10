Raziskava Krepitev digitalnega državljanstva v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so jo v lanskem letu naredili na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, je pokazala, da na spletu nakupuje 72 odstotkov osnovnošolcev od 12 do 15 let in 84 odstotkov srednješolcev.

Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si. ob tem opozarjajo, da so otroci in mladostniki na internetu izpostavljeni številnim pastem potrošništva.

Varnostni incident na spletu, kot sta zloraba podatkov in finančna izguba, je med aprilom 2024 in marcem lani doživelo osem odstotkov mladih, kar je tri odstotne točke več od siceršnjega prebivalstva, kažejo podatki Statističnega urada RS.

Kot je opozoril Marko Puschner s Safe.si, družbena omrežja, spletne platforme in videoigre pri mladih pogosto ustvarjajo pritisk po sledenju trendom in spodbujajo nakupe, ki jih v resnici ne potrebujejo. Poseben izziv so tudi spletni vplivneži, saj pogosto oglašujejo izdelke na prikrit način, najstniki pa zaradi še nerazvitega kritičnega mišljenja takšne zavajajoče prakse težje prepoznajo.