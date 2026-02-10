Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Otroci in mladostniki na internetu izpostavljeni številnim pastem potrošništva

Ljubljana, 10. 02. 2026 06.41 pred 6 dnevi 3 min branja 5

Avtor:
STA K.H.
Na spletu nakupuje 72 odstotkov osnovnošolcev od 12 do 15 let in 84 odstotkov srednješolcev.

Dan varne rabe interneta je letos namenjen ozaveščanju o izzivih spletnega potrošništva med otroki in mladostniki. V ta namen potekajo številne aktivnosti, namenjene spodbujanju kritičnega mišljenja, razumevanju vpliva spletnega oglaševanja ter krepitvi znanj za varno in odgovorno ravnanje z denarjem v digitalnem okolju.

Raziskava Krepitev digitalnega državljanstva v slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki so jo v lanskem letu naredili na Fakulteti za družbene vede (FDV) Univerze v Ljubljani, je pokazala, da na spletu nakupuje 72 odstotkov osnovnošolcev od 12 do 15 let in 84 odstotkov srednješolcev.

Na točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si. ob tem opozarjajo, da so otroci in mladostniki na internetu izpostavljeni številnim pastem potrošništva.

Varnostni incident na spletu, kot sta zloraba podatkov in finančna izguba, je med aprilom 2024 in marcem lani doživelo osem odstotkov mladih, kar je tri odstotne točke več od siceršnjega prebivalstva, kažejo podatki Statističnega urada RS.

Kot je opozoril Marko Puschner s Safe.si, družbena omrežja, spletne platforme in videoigre pri mladih pogosto ustvarjajo pritisk po sledenju trendom in spodbujajo nakupe, ki jih v resnici ne potrebujejo. Poseben izziv so tudi spletni vplivneži, saj pogosto oglašujejo izdelke na prikrit način, najstniki pa zaradi še nerazvitega kritičnega mišljenja takšne zavajajoče prakse težje prepoznajo.

Preberi še Blago iz Temuja in Sheina za Američane ne bo več tako poceni

Raziskava FDV je pokazala, da zna samostojno in brez pomoči prepoznati plačane objave 63 odstotkov osnovnošolcev, starih od 12 do 15 let, in 78 odstotkov srednješolcev. Kar osem odstotkov srednješolcev in 19 odstotkov osnovnošolskih najstnikov pa priznava, da ne zna ločiti oglasov od vsebin.

Kritični odnos do spletnega potrošništva mladi razvijajo postopoma, zato so odprti pogovori o tveganjih in varni rabi interneta ključni, je dejal Puschner. Pomembno vlogo imajo pri tem tako starši kot šole, ki lahko mladim pomagajo razumeti pasti spletnih nakupov. Na Safe.si staršem svetujejo, naj otroke spodbujajo, da se pred nakupom vprašajo, ali izdelek res potrebujejo, kakšna je njegova kakovost in ali je spletna trgovina varna.

Safe.si v sodelovanju z Nacionalnim odzivnim centrom za kibernetsko varnost SI-CERT danes pripravlja tudi spletni seminar o varnem nakupovanju, na katerem bodo opozorili na najpogostejše napake pri spletnih nakupih.

Na spletu nakupuje 72 odstotkov osnovnošolcev od 12 do 15 let in 84 odstotkov srednješolcev.
Na spletu nakupuje 72 odstotkov osnovnošolcev od 12 do 15 let in 84 odstotkov srednješolcev.
FOTO: Shutterstock

Muzej pošte in telekomunikacij je v sodelovanju s Telekomom Slovenije ter Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti prejšnji teden izvajal delavnice za osnovnošolce, na katerih so med drugim spoznavali sodobne izzive kibernetske varnosti.

Tudi Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je aktivna pri ozaveščanju o varni rabi novih tehnologij, aplikacij, družbenih omrežij in spleta. Že šesto leto zapored upravlja portal Medijska in informacijska pismenost. Portal namenja pozornost zlasti zaščiti mladoletnih na spletu.

O varni in zmerni uporabi digitalnih tehnologij in interneta ozavešča tudi program za preprečevanje in obravnavo zasvojenosti Pogovorimo se, ki ga izvaja mariborska območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program otrokom, mladostnikom in njihovim družinam nudi strokovno podporo pri prepoznavanju tveganih vedenj ter usmeritve za vzpostavljanje bolj zdravih digitalnih navad. V okviru programa bo februarja na voljo tudi brezplačna delavnica o varnem spletnem nakupovanju.

Dan varne rabe interneta je osrednji dogodek evropske mreže centrov za varnejši internet. Znotraj nje že od leta 2005 uspešno deluje tudi slovenski Center za varnejši internet in Safe.si.

dan varne rabe interneta internet mladi spletno nakupovanje
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
10. 02. 2026 18.41
Rezultat neodgovornih starsev!
Odgovori
0 0
matobrzinski
10. 02. 2026 09.22
bol izpostavljeni so penzici ki jih vsak nategne
Odgovori
-3
0 3
96bimBo
10. 02. 2026 09.52
Tebe so, očitno, že.
Odgovori
+3
3 0
Prelepa Soča
10. 02. 2026 10.45
Če boš imel srečo, nikoli ne boš penzič.
Odgovori
+3
3 0
96bimBo
10. 02. 2026 09.10
Nič novega ...
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534