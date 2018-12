Mladim ponujajo denar za gole fotografije, nato pa ...

Ljubljanski kriminalisti so preiskali več kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost otrok in mladostnikov preko interneta. Nedavno so prijeli Slovenca, ki ga sumijo, da je 10 let preko spleta iskal mladoletne žrtve. Ob tem se je znova pokazalo, kako lahek plen so otroci in mladostniki in da v virtualni svet vstopajo nepripravljeni na nevarnosti, ki prežijo na njih.

Eden od zelo razširjenih trendov, ki ga raziskovalci v zadnjem času opažajo med mladimi, je tako imenovani "sexting". Izraz je nastal z združitvijo besed 'sex' in 'texting' in pomeni pošiljanje "žgečkljivih" sporočil skupaj z erotičnimi fotografijami preko mobilnega telefona. "Ne samo dekleta tudi fantje to počnejo, čeprav so dekleta večkrat žrtve tega. Namreč, pošljejo fotografijo svoji simpatiji, ta pa potem to izkoristi in sliko deli naprej. Tega ni malo,"poudarja Marko Puschner iz Safe.si. Morda se to mladostnikom ne zdi nič takšnega, saj svoji simpatiji zaupajo, da bo fotografije zadržala zase, vendar izkušnje kažejo, da se to zaupanje pogosto zlorabi. Toda, če nekdo takšno fotografijo deli naprej, to že meji na kaznivo dejanje, opozarja Puschner.

Skrb vzbujajoče je, da se to dogaja že v osnovnih šolah, že od 6. razreda dalje, morda v nekaterih primerih že celo prej, pravijo na Safe.si. "Dogaja se tudi, da nekateri mladi posamezniki, fantje in punce, takšne slike sami pošiljajo svojim vrstnikom. To je za prejemnike lahko moteče in se pritožijo razredničarki ali vodstvu šole, da jih nekdo nadleguje s takšnimi slikami."

Ponujanje denarja za gole fotografije, nato pa ...

Neredko se pojavljajo tudi prevare in izsiljevanje. "Velikokrat neznanci prek aplikacij za sporočanje, družabnih omrežij ali celo SMS-ov pošiljajo kakšna sporočila, v katerih vabijo predvsem punce, da jim pošiljajo kakšne gole fotografije. Videl sem primer takšnega SMS-a, v katerem jim neposredno ponujajo denar za vsako poslano fotografijo," pravi Puschner. A zgodba je nato kaj hitro povsem drugačna. "To je le trnek ali vaba, na katero se lahko žrtev ujame. Ko pa dejansko pošlje takšno fotografijo, se začne izsiljevanje na drugačen način." Grozijo, da bodo fotografije poslali prijateljem, vrstnikom, staršem, če jim žrtev ne plača določenega zneska. In žal se na tisoč mladostnikov najde kakšen, ki postane žrtev takšnega početja.

V teh primerih je sicer težko povedati, kdo so storilci, pravi Puschner. V takšnih zgodbah so v ozadju lahko kakšne kriminalne združbe.

Ne le mladi, tudi odrasli se pogosto ne zavedajo nevarnosti objavljanja in pošiljanja osebnih fotografij na spletu. "Ne glede na to, komu pošlješ fotografijo, ko je enkrat šla iz tvojih rok, ne veš, kaj se bo z njo zgodilo. Kdorkoli jo lahko obdela, objavi kjerkoli, uporabi za karkoli. Praksa pa kaže, da ko so enkrat fotografije objavljene na internetu, jih je zelo težko odstraniti. Sploh, če gre za kakšne intimne ali smešne fotografije," še opominja Puschner.