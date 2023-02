Otroci iz luganške sirotišnice bodo v Sloveniji nastanjeni še vsaj eno leto

Med osmimi milijoni beguncev je po ocenah okoli 39 odstotkov otrok. Okoli 1,2 milijona otrok pa je razseljenih znotraj Ukrajine. Od začetka vojne je po najnovejših, uradnih podatkih umrlo 487 otrok, 954 je bilo ranjenih. To so sicer le uradne številke, dejanske pa so še višje. Uradnih podatkov o tem, koliko otrok je izginilo, ni.

Glede na odločitev vlade se bo projekt nadaljeval še v obdobju od 5. marca letos do 4. marca 2024.

Da se otrokom iz Luganške regionalne sirotišnice št. 2 iz Ukrajine in njihovemu spremljevalnemu osebju z lastnimi otroki v času aktivirane začasne zaščite v skladu Zakonom o začasni zaščiti razseljenih oseb zagotavlja ustrezna nastanitev, je vlada določila 14. aprila lani. Otroci so tako od takrat lahko nastanjeni v Dijaškem domu – Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna in v nastanitvenem objektu v naselju Slavina.

Gre za nastanitev 20 ukrajinskih otrok (sirot in otrok, ki so otroci brez starševske skrbi) v spremstvu strokovnega osebja (11 zaposlenih in 5 njihovih otrok). Otrokom je nudena vsa ustrezna oskrba in podpora. Vrednost projekta pa je ocenjena na 1.155.242 evrov, so sporočili iz Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov.