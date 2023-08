Otroci s poplavljenih območij vsaj za nekaj časa odložili skrbi

"Ko se je Slovenija prebudila v poplave, verjetno ni bilo človeka, ki tedaj ne bi pomislil, kako bi pomagal v poplavah prizadetim družinam. S težkim srcem smo gledali posnetke, ki so se vrteli po televiziji in krožili po družbenih omrežjih. V Društvu prijateljev mladine Mojca Novo mesto smo v ospredje naše pomoči postavili otroke," je povedal vodja Tabora Mojca Zlatko Avbar.

V Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah po njegovih navedbah otrokom omogočajo šest dni brezskrbnih počitnic, med katerimi se bodo lahko odpočili od trenutnega stresnega okoliša ter predvsem omogočili staršem, da bodo v miru sanirali škodo. Pod sloganom Dovolite nam, da mi poskrbimo za vaše otroke, medtem ko vi poskrbite za našo Slovenijo, so strnili ključno misel društva oz. tabora, kamor je minulo nedeljo prispelo enajst otrok iz Koroške, v večini iz najbolj prizadetih območij Črne in Prevalj.

"Ob prihodu se je pri otrocih videl krč, saj so v sebi zadrževali ogromno stresa in strahu. Že prvi dan po prihodu se je pri njih videla velika razlika in začeli so se odpirati. Zaupali so nam različne tragične zgodbe in mi se jim trudimo stati ob strani. Številni otroci že pred poplavami niso izhajali iz rožnatega okolja in naš cilj je, da jim pokažemo, da se da živeti v miru, obkrožen z ljubeznijo in da se bodo vedno lahko obrnili na nas," je poudaril Avbar.

Tabor so podprli tudi številni prostovoljci, ki so se nemudoma ponudili za vzgojitelje, prevoznike in drugo strokovno pomoč, številni pa so se javili tudi, da bodo brezplačno pripomogli k popestritvi njihovega počitniškega programa.