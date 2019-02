'Otroci Kekca ne doživljajo več kot pastirja v gorah, ampak le še kot junaka'

Vandotov pastirček Kekec je literarni lik, a ga večina bolj pozna kot filmskega junaka. Čeprav je dopolnil 100 let, zaradi svojih številnih dobrih lastnosti ni utonil v pozabo. Kako ga otroci dojemajo danes in ali je še vedno njihov junak ter s katerimi novimi liki se poistovetijo otroci?

"Kaj mi poje ptičica, ptičica sinička? Dobra volja je najbolja, to si piši za uho … " ali "Jaz pa pojdem in zasejem dobro voljo pri ljudeh, v eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh." Kekčeve pesmi, ki so nas vedno spravile v dobro voljo, ko smo gledali filmske prigode dobrodušnega mladega pastirja. Melodije, ki se ne ustavijo v času, ki jih poznamo stari in mladi. In ne glede na to, ali Kekca bolj poznamo iz knjig ali filmov, postal je slovenski simbol.

Prvi slovenski mladinski celovečerni film Kekec je bil posnet leta 1951. Z dvema nadaljevanjema, Srečno, Kekec, 1963, ki je bil prvi barvni slovenski film, in Kekčeve ukane, 1968, je Kekec postal nacionalna znamenitost. FOTO: Slovenski filmski center

Josip Vandot se je rodil leta 1884 v domačiji Pri Turnu v Kranjski Gori kot deseti otrok v družini. Oče, načelnik železniške postaje v Kranjski Gori, se je poročil z domačinko Robičevo Nežo, ki je imela izredni govorni dar. Josip, za domače Joža, je bil zvest poslušalec materinih zgodb in zaljubljen v domači kraj in alpsko pokrajino. To je že v rani mladosti dalo pečat njegovemu značaju in izoblikovalo tudi njegove junake. V svojih spominih na otroška leta je zapisal: "To so bili moji najlepši časi, ko sem živel kot pastir na planinskem pašniku, strmel v gore in poslušal doma zgodbe o pogumnem Kekcu, hudobnem Bedancu in druge štorije." —Nataša Kokošinek, Občinska knjižnica Jesenice

Kekec se je rodil v domišljiji Josipa Vandota leta 1918 Vandot je v otroškem časopisu Zvonček popisoval njegove prigode vse do leta 1924, potem ga je nadomestil z drugimi otroškimi junaki, je pojasnil literarni zgodovinar z ljubljanske filozofske fakultete Miran Hladnik. Lik Kekca naj bi Vandot ustvaril po Mežnarčevem Gregcu, pastirčku iz Kranjske Gore. "O tem nam je pripovedovala Marica Globočnik (1. 2. 1918 – 21. 9. 2016), po domače Smerinjekova, iz Kranjske Gore, ki je kot amaterska igralka odlično upodobila lik Pehte," je povedala vodja domoznanske dejavnosti v Občinski knjižnici Jesenice Nataša Kokošinek. Filmski Kekec pa se je pojavil, kot je predstavljeno v Wikipediji, leta 1951, torej 33 let za Vandotovim literarnim junakom, je povedal Hladnik. "Medtem se je zgodila druga svetovna vojna, v kateri je žalostno končal svoje življenje tudi pisatelj Vandot in po kateri ni bilo nič več tako kot prej, zato tudi filmski Kekec ni mogel biti gola kopija literarnega Kekca. Režiser Jože Gale je za prvi slovenski celovečerni mladinski film precej svobodno uporabil in predelal Vandotovo literarno predlogo," je razložil. Najbolj očitna razlika, ki jo opaža Hladnik, je, da je bil literarni Kekec sam proti vsemu svetu, medtem ko so v filmu vaščani na njegovi strani in se mu ponoči z baklami odpravijo na pomoč.

Medtem ko se Kekec kot knjižni junak bori proti svetu, je filmski nekoliko drugačen – na svoji strani ima vaščane, ki mu pomagajo. FOTO: Nuša Stegnar

Čeprav so današnji časi povsem drugi od časa, v katerem je živel Kekec, pastirček še vedno osrečuje, navdušuje in zabava bralce in gledalce. Kako je to mogoče, Hladnik ne ve, domneva pa, da je to zato, ker se je srečno združilo več momentov: "Lepota alpske pokrajine, junakova dobrodušnost, vedrina in pretkanost, njegova pesem, ki gre v uho, zvesti pes, pravšnja mera skrivnostnosti, grozljivosti in čudežnega, srečen konec … " Da Kekca ni povozil čas, opažajo tudi v Mestni knjižnici Kranj, saj ostaja zelo priljubljen literarni junak med slovenskimi otroki. "Večina ga spozna in vzljubi nekje od petega leta, ko ga spoznajo prek slikanic, slikopisov in filmov. Nekaterim ga predstavijo starši že prej, ostali ga vzljubijo v vrtcu. Pozneje, v četrtem, petem ali šestem razredu pa berejo Vandotova besedila v celoti," sta pojasnila Maja Kendain Jure Bohinec iz kranjske knjižnice.

Kekec je prvi slovenski film, ki je dobil mednarodno nagrado, zlatega leva, v kategoriji otroških filmov na Beneškem filmskem festivalu leta 1951. Filmski strokovnjaki so pohvalili izbiro filmske zgodbe in naravno igro otrok. FOTO: Nuša Stegnar

Ker se je Vandot rodil v Kranjski Gori, je tudi Kekec 'uradno' doma v Kranjski Gori. Zato smo tudi v kranjskogorski knjižnici, ki sodi pod jeseniško, vprašali, ali je še vedno ukoreninjen v otroških srcih? Vodja knjižnice Petra Divjak opaža, da ga otroci, ki ga poznajo, z lahkoto vzamejo za svojega, tako kot ga je že vrsta generacij pred njim: "Seveda pa je to odvisno predvsem od staršev. Otroci še vedno radi posežejo po slikanicah in filmih o Kekcu. Klasična izdaja pa ostaja bolj ali manj na knjižničnih policah, razen ko jo otroci potrebujejo za domače branje." Kaj je Kekec simboliziral včasih, kaj danes? Največja razlika je v dojemanju Kekčevih vrlin in sposobnosti, menita Kenda in Bohinec. Včasih je bil Kekec klen slovenski fant, ki se ni ustrašil nikogar. Nerešljivi problemi zanj niso obstajali. Lotil se jih je s svojo bistroumnostjo, vztrajnostjo in pogumom. "Videli smo ga kot junaka z vrlinami superjunaka in vendar nasmejanega ljubitelja živali in narave. Enako smo občudovali njegov čut za pravičnost in pomoč v stiski. Kekca smo nasproti Bedancu in Pehti doživljali kot pravljični boj med dobrim in zlim," sta pojasnila Kenda in Bohinec. Danes so bolj v ospredje stopili njegova nagajivost, humor, neustrašnost, neubogljivost in svobodno odločanje. "Bedanc in Pehta sta karikaturi, ki ju zlahka užene, izgubil je pravljičnost in s tem so se tudi njegove moči zmanjšale. Nekaj je k temu pripomogla še Kekčeva dežela v Kranjski Gori, ki jo obiskujejo organizirano z vrtci in šolami ter s starši. Otroci ga ne doživljajo toliko kot pastirja v gorah, ampak le še kot junaka," vidita razliko Kenda in Bohinec. 'Čeprav se Kekec z lahkoto kosa z novimi liki, se otroci danes težko istovetijo z njim' Zanimalo nas je, kateri liki se lahko primerjajo s Kekcem? Kenda in Bohinjec menita, da sta mu po poklicu in junaškosti blizu Peter Klepec in Martin Krpan, od tujih Tom Sawyer, Vike Viking. Sicer pa so danes popularni Harry Potter, pet prijateljev, Pika Nogavička, nabriti mulc, Nikec, Grimmovi in Andersenovi junaki Pettersson in Findus …"Po popularnosti se Kekec z lahkoto kosa z njimi," sta dodala Kenda in Bohinec.

V nasprotju s sodobnimi računalniškimi, filmskimi in animiranimi junaki ima Kekec večjo pozitivno sporočilno vrednost. FOTO: Nuša Stegnar