'Otroci, ki vedo, da pes ni samo ljubljenček, bodo odrasli v odgovorne lastnike'

Gre za neprofitno organizacijo, katere dejavnosti so usmerjene v izboljšanje dobrobiti psov ter njihovih lastnikov, skrbnikov in vodnikov ter spodbujanje razumevanja in sprejemanja njihove vloge v družbi. Da bi dosegli zastavljene cilje, sodelujeta s strokovnjaki s področja kinologije, nevladnimi organizacijami, politiki in ministrstvi Republike Slovenije ter zainteresirano javnostjo.

Kateri so trenutno največji izzivi glede psov v Sloveniji, na katere se vam zdi najbolj pomembno opozarjati?

Prizadevamo si za dobrobit psov in ozaveščanje ljudi, saj na žalost v sodobnem svetu in v dobi interneta še vedno pogosto opažamo, kako se ljudje nepremišljeno odločajo za nakup ali posvojitev psov. V naših kampanjah se zavzemamo tudi za brezplačno ali sofinancirano cepljenje proti steklini, financirano s strani države, za vse pse, ki služijo človeku, in sicer lastniške pse (reševalne pse, pse vodiče slepih, pse pomočnike in terapevtske pse). Prizadevamo si tudi za vključitev psov v javni prevoz, ureditev statusa psov za čustveno podporo ter izvajamo projekt ''Pes ni igrača''.

Z njim želimo ozaveščati ljudi, da psi niso zgolj lepi, srčkani in zvesti. To je le predstava o psih, ki jo ljudje dobijo, ko vidijo lepo vzgojenega psa pri znancih, na ulici, v filmih ... Doseči takšnega ljubkega, zvestega in vzgojenega psa je običajno vse prej kot romantično. Posledično ljudje pogosto obupajo, ko mladič lula in kaka po stanovanju, uničuje stvari, laja, cvili, vleče na povodcu in beži. Ugotovijo, da pes ni za njih in ga bodisi zaprejo ter pustijo prepuščenega samega sebi bodisi iščejo nov dom ali pa se odločijo za najhujši scenarij in ga nekje odvržejo. Zato je pred nakupom ali posvojitvijo psa treba temeljito razmisliti, katero pasmo izbrati, preučiti njihove značilnosti in zgodovino pasme. Pomembno je razmisliti, ali smo pripravljeni spremeniti ali prilagoditi svoj življenjski slog ali imamo dovolj finančnih sredstev (veterinarska oskrba, kakovostna hrana, obisk pasje šole in pasjega frizerja) ter ali smo pripravljeni prilagoditi počitnice psu. Življenje s psom je lepo, a le, če smo se pripravljeni prilagoditi njegovim potrebam.

Koga in kako pa nagovarjate s projektom 'Pes ni igrača'?

Osredotočamo se predvsem na otroke in mladostnike ter njihove starše. Pomembno je, da se že pri otrocih in mladih začne z vzgojo o odgovornem lastništvu živali. Otroci, ki odraščajo z zavedanjem, da pes ni samo hišni ljubljenček, ampak član družine, ki zahteva čas, skrb in ljubezen, bodo odrasli v odgovorne lastnike. Vključevanje teh vrednot v šolski sistem ter promocija spoštljivega odnosa do živali skozi različne izobraževalne programe in delavnice lahko močno pripomore k zmanjšanju težav, povezanih z zapuščenimi in zanemarjenimi psi v prihodnosti. Odgovorna vzgoja je ključna za ustvarjanje družbe, kjer se živali obravnavajo s spoštovanjem in odgovornostjo.

S projektom "Pes ni igrača" ozaveščamo javnost o osnovnih informacijah glede pasjih potreb, ki jih mora poznati vsak odgovoren lastnik. Projekt poudarja pomembnost pravilne prehrane, vključno s tem, kaj psi jedo, kako pogosto in koliko. Ozaveščamo, zakaj so sprehodi nujni in kako psa pravilno sprehajati, ter daje napotke za skrb za higieno, kot je nega dlake, zob, ušes in krempljev. Prav tako obravnava potrebo po ustreznem počitku, koliko časa psi potrebujejo za spanje in koliko časa lahko preživijo sami. Poudarek je tudi na rednih veterinarskih pregledih, zaščiti pred zajedavci, zagotavljanju zdravega bivalnega okolja ter zaščiti pred zunanjimi vplivi, kot so mraz, vročina, led, sneg in dež. Poleg tega izpostavljamo pomembnost odgovornega razmnoževanja in vzreje psov s poudarkom na sterilizaciji ali kastraciji ter pomen vzgoje in socializacije psa za njegovo dobro počutje in integracijo v družbo.