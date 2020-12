Otroci na pediatriji in URI Soča prejeli kocke, ki so jih izdelali zaporniki

Generalnemu direktorju UKC Ljubljana Janezu Poklukarju in strokovnemu direktorju Pediatrične klinike Marku Pokornu ter generalnemu direktorju URI Soča Robertu Cuglju sta podarila 30 kompletov ročno izdelanih lesenih ravnotežnostnih kock, ki so jih izdelale zaprte osebe v zaporih Celje, Ljubljana in Ig. V zavodu v Celju pa je nastal tudi prikupen lesen snežak, ki bo po novem krasil prostore obeh zdravstvenih ustanov. Ob predaji sta sodelovali tudi vodja bolnišnične šole v UKC Tanja Bečan in poslovna direktorica Pediatrične klinike Helena Ulčar Šumčić.

Ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič in generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen sta s simbolično gesto razveselila male bolnike v UKC Ljubljana in URI Soča.

NikinSara, otroka, ki sta vključena v rehabilitacijo na URI Soča, sta se ob tem zahvalila ministrici in generalnemu direktorju za donacijo s prazničnim voščilom. "Obe zdravstveni instituciji sta izpostavili sporočilo, da so veseli poklonjenih ravnotežnostnih kock. Z darilom sta si dve skupini ljudi, ki so se v življenju znašli pred preizkušnjo – otroci v bolnišnici in zaporniki – simbolično podali roki," so zapisali v sporočilu za javnost.

Na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij so že predhodno pojasnili, da želijo z donacijo kock v času obdarovanj javnosti sporočiti, da je vsaka roka lahko dobra roka – tista, ki spodbuja in opolnomoči dobro v človeku. "Vsak komplet kock je opremljen z zgodbo, ki najbolje opiše plemenit namen, prizadevanja in trud, ki so vloženi v končni izdelek – unikatne lesene ravnotežnostne kocke. Z njimi lahko postavimo stolp in morda nam ne bo uspelo v prvem poskusu. Vendar ne bomo obupali in se bomo ob vnovičnem poskusu še bolj potrudili ter se pri tem nekaj naučili iz svojih napak."