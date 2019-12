Smrkci v pravljični deželi Gorajte v boju proti Gargamelovim zlim besedam

V gozdu pravljične dežele v Škofji Loki so doma pravljična bitja, ki vsako leto v domove spustijo otroke in jih prosijo za pomoč. Tokrat pomoč potrebujejo Smrkci, ki se trudijo s sveta izbrisati Gargamelove zle besede in namesto njih v svoja srca spustiti lepe stvari. Ko te zmagajo, se na saneh končno lahko pripelje Dedek Mraz s pomočniki palčki, ki so ves december pridno zavijali darila.