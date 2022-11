'Otroci naj ne stopajo do avtov in ne sedajo z neznancem v vozila'

Pomembno je, da otroci vedo, kako odreagirati v takšnih situacijah, da jih ne strašimo, ampak opolnomočimo, pravijo naši sogovorniki. V bližini šole v Slovenj Gradcu naj bi moška iz modrega kombija nagovorila otroka in mu ponudila čokolado. Otrok se ni odzval, odšel je mimo in obvestil starše. Tudi na šoli so ukrepali.

Helena Gaberšek, ravnateljica Druge OŠ Slovenj Gradec, pojasnjuje: "Mi smo seveda takoj obvestili in učence in starše, predvsem v tej smeri, da obvestimo otroke, kako ravnati. Če je možno, naj pokličejo tudi na 113." Prav tako je obveščanje šol in javnosti steklo s strani občine. Angažirali so tudi redarje. "Že včeraj smo skupaj s Policijo naročili, da morajo biti prisotni v bližini šol, predvsem z namenom osveščanja," dodaja Peter Pungartnik, podžupan MO Slovenj Gradec.