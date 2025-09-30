'Otroci niso prekrškarji.' ZPMS za spremembo zakona

Primer devetletne deklice iz Maribora, o kateri smo poročali v začetku meseca, namreč ni osamljen. Spomnimo, ker je nekoga zmotilo dekličino igranje na pianino, je na vrata njene družine potrkala policija. "Na nas se je pred kratkim obrnila tudi družina s tremi otroki (vsi so štipendisti našega sklada Glasbenik sem), ki je prejela kazen zaradi igranja na glasbila; vsi otroci pa so izjemno talentirani. Nedavno smo brali še o podobnem primeru iz Lucije, kjer je bila izjemno nadarjena osemletna pianistka ustrahovana s strani sosedov in družina opozorjena s strani Policije. Žal teh primerov ni malo," naštevajo pri ZPMS.

"Otroci niso prekrškarji, so naša prihodnost," opozarja Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in poziva k spremembi Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Policija prišla zaradi 9-letnice, ki je igrala klavir: 'Kako naj otrok to razume?'

Na premierja Roberta Goloba so zato naslovili pismo, v katerem ga pozivajo, naj vlada podrobneje opredeli "motnjo miru". Zakon o varstvu javnega reda in miru namreč v 10. členu določa le, da "kdor z uporabo ... akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje z globo 150 do 300 evrov".

ZPMS predlaga, naj se v besedilo zakona doda jasna določba ali izjema, ki omogoča glasbene aktivnosti (kot je igranje glasbil) v stanovanjih/blokih, če se upoštevajo:

- normalen čas dneva (npr. med 8:00 in 20:00 ali 21:00);

- najvišja dovoljena raven decibelov;

- trajanje, da ne gre za neprekinjeno glasbo dolgo obdobje (npr. več ur brez premora);

- možnost prilagoditve, kot je izolacija prostora, uporaba pregradnega materiala ipd.

Dodali bi tudi poseben člen, ki ščiti umetniško dejavnost otrok. "Lahko se zapiše nov člen, da pri presoji motenja miru s hrupom upoštevajo posebno naravo glasbene dejavnosti otrok: da se pri odsotnosti zlonamernosti, pri omejeni glasnosti in v primernih terminih ne šteje za prekršek."

Prepričani so namreč, da je treba spodbujati ustvarjalnost in razvoj talentov otrok. Nenazadnje je to zapisano v ustavi, pa tudi v mednarodni konvenciji o otrokovih pravicah.

"Odločevalce pozivamo k ureditvi področja na način, da bodo otroci deležni posebnega varstva in skrbi. Zavedamo se, da imajo sostanovalci v svojih domovih pravico do miru in počitka. Kljub temu pa imajo tudi otroci pravico do ustvarjalnega izražanja, kulturnega in umetniškega udejstvovanja, izobraževanja, svobodne izbire interesov ter pravico do podpore s strani staršev in države," so zaključili pri ZPMS.

Pismo so poslali še ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju, ministru za vzgojo in izobraževanje Vinku Logaju, ministrici za pravosodje Andreji Katič, predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, predsednici Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Terezi Novak, namestniku varuha človekovih pravic Jožetu Ruparčiču in zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku.