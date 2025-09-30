Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

'Otroci niso prekrškarji.' ZPMS za spremembo zakona

Ljubljana, 30. 09. 2025 11.27 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D.L.
Komentarji
3

Devetletnica iz Maribora, ki so ji zaradi igranja pianina na vrata poslali policijo, ni edina. Takih primerov je še več, opozarjajo na Zvezi prijateljev mladine Slovenije in vlado pozivajo k spremembi zakona. Podrobneje je treba opredeliti pojem "motnje miru" in v sicer ohlapno napisan člen zakona dodati časovne omejitve in omejitve decibelov, predlagajo.

Deklica vadi klavir
Deklica vadi klavir FOTO: Shutterstock

"Otroci niso prekrškarji, so naša prihodnost," opozarja Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in poziva k spremembi Zakona o varstvu javnega reda in miru. 

Primer devetletne deklice iz Maribora, o kateri smo poročali v začetku meseca, namreč ni osamljen. Spomnimo, ker je nekoga zmotilo dekličino igranje na pianino, je na vrata njene družine potrkala policija. "Na nas se je pred kratkim obrnila tudi družina s tremi otroki (vsi so štipendisti našega sklada Glasbenik sem), ki je prejela kazen zaradi igranja na glasbila; vsi otroci pa so izjemno talentirani. Nedavno smo brali še o podobnem primeru iz Lucije, kjer je bila izjemno nadarjena osemletna pianistka ustrahovana s strani sosedov in družina opozorjena s strani Policije. Žal teh primerov ni malo," naštevajo pri ZPMS. 

Preberi še Policija prišla zaradi 9-letnice, ki je igrala klavir: 'Kako naj otrok to razume?'

Na premierja Roberta Goloba so zato naslovili pismo, v katerem ga pozivajo, naj vlada podrobneje opredeli "motnjo miru". Zakon o varstvu javnega reda in miru namreč v 10. členu določa le, da "kdor z uporabo ... akustične naprave ali glasbila moti mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje z globo 150 do 300 evrov".

Konkretni predlogi

ZPMS predlaga, naj se v besedilo zakona doda jasna določba ali izjema, ki omogoča glasbene aktivnosti (kot je igranje glasbil) v stanovanjih/blokih, če se upoštevajo:

- normalen čas dneva (npr. med 8:00 in 20:00 ali 21:00);

- najvišja dovoljena raven decibelov;

- trajanje, da ne gre za neprekinjeno glasbo dolgo obdobje (npr. več ur brez premora);

- možnost prilagoditve, kot je izolacija prostora, uporaba pregradnega materiala ipd.

Dodali bi tudi poseben člen, ki ščiti umetniško dejavnost otrok. "Lahko se zapiše nov člen, da pri presoji motenja miru s hrupom upoštevajo posebno naravo glasbene dejavnosti otrok: da se pri odsotnosti zlonamernosti, pri omejeni glasnosti in v primernih terminih ne šteje za prekršek."

Prepričani so namreč, da je treba spodbujati ustvarjalnost in razvoj talentov otrok. Nenazadnje je to zapisano v ustavi, pa tudi v mednarodni konvenciji o otrokovih pravicah. 

"Odločevalce pozivamo k ureditvi področja na način, da bodo otroci deležni posebnega varstva in skrbi. Zavedamo se, da imajo sostanovalci v svojih domovih pravico do miru in počitka. Kljub temu pa imajo tudi otroci pravico do ustvarjalnega izražanja, kulturnega in umetniškega udejstvovanja, izobraževanja, svobodne izbire interesov ter pravico do podpore s strani staršev in države," so zaključili pri ZPMS.

Pismo so poslali še ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju, ministru za vzgojo in izobraževanje Vinku Logaju, ministrici za pravosodje Andreji Katič, predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, predsednici Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Terezi Novak, namestniku varuha človekovih pravic Jožetu Ruparčiču in zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku.

ZPMS otrokove pravice zakon o javnem redu in miru glasbena vzgoja motenje miru
Naslednji članek

Sindikat: Pismonoši grozi odpoved, ker je raznosil vso pošto

SORODNI ČLANKI

Policija prišla zaradi 9-letnice, ki je igrala klavir: 'Kako naj otrok to razume?'

Dobila kazen, ker je igrala klavir v sredo popoldne

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
malibojan2
30. 09. 2025 13.10
Zanimivo, igranje na glazbene inštrumente sredi dneva je motenje miru, ko se ti pa sosedov pes celo noč dere pa ne🤔😡🤮
ODGOVORI
0 0
Lolo Ruru
30. 09. 2025 13.01
+1
Glasbene lestvice so lahko res nadležne, še posebej, če gre za note, ki trajajo ure in ure.
ODGOVORI
1 0
mercedesw201fan
30. 09. 2025 12.57
-2
en kup nestrpnosti, nobene empatije, sama slaba volja...zakaj? brezveze..
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256