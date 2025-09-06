Svetli način
Slovenija

Otroci niso zaželeni: v tujini običajno, pri nas nekaj novega

Rimske Toplice, 06. 09. 2025 09.07 | Posodobljeno pred 12 minutami

Avtor
Lara Bogataj
V Rimskih termah so se v začetku letošnjega leta odločili, da hotele in terme namenijo izključno odraslim oziroma vsem, starejšim od 14 let, s čimer želijo svojim gostom zagotoviti največjo možno mero sprostitve. Čeprav gre v tujini za redno prakso, so pri nas prvi s tovrstnim poslovnim modelom. In kako se to pozna na obisku?

Ste se že kdaj namakali v bazenu, ko je nenadoma pridrvel otrok, skočil v vodo in vas poškropil? Ali pa se poskušali sprostiti na ležalniku, medtem ko je nekaj metrov stran jokal nesrečen malček? V Rimskih termah so se odločili, da svojim gostom ponudijo sprostitev brez tovrstnih pripetljajev.

Marko Maze, vodja prodaje v Rimskih termah: "Odločili smo se iz več razlogov, prvi razlog je definitivno bila želja naših gostov, drugi razlog, bi lahko rekli, naša infrasturktura, ki ni najbolj namenjena otrokom, saj nimamo toboganov, na primer."

Poleg tega pa je v bližini več term, ki so namenjene in tudi bolje prilagojene otrokom. Tudi zato je zagovornik načela enakosti, ki je dobil anonimno prijavo diskriminacije, presodil, da gre za popolnoma legitimen način poslovanja.

"V tujini je to nekaj čist povsem normalnega," poudari Maze.

Prav res je tovrstne ponudbe na voljo veliko že pri sosednjih Avstrijcih, kot tudi drugod v Evropi in po svetu; po resortih z omejenim vstopom za otroke so znani predvsem v Mehiki, na Karibih in na Maldivih.

"V Sloveniji pa smo prvi, se še učimo, z rezultatom smo zaenkrat zelo zadovoljni," pa pravi naš sogovornik.

Že prej so namreč otroci predstavljali le približno dva odstotka vseh gostov, saj v Rimske terme zahajajo predvsem pari in organizirane skupine starejših turistov. In medtem ko nekaterih otroški vrvež ne moti, drugi odločitev pozdravljajo. "Veliko gostov, ki se je k nam vračalo, so iskali terme oziroma nek mir po napornih delovnih dneh, tako da lahko rečem, da smo jim kar dobro prisluhnili," pove Maze in doda, da imajo tudi veliko gostov, ki pridejo k njim na medene tedne.

KOMENTARJI (15)

kopalisce
06. 09. 2025 09.25
Zakaj pa ne? Vsak lahko vodi svojo firmo tako kot zeli... Tisti, ki je dal prijavo, pa lahko ustanovi terme samo za mlajse od 14 let ;)
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
06. 09. 2025 09.24
Naj se doma kopajo stari če nič ne razumejo
ODGOVORI
0 0
?eso
06. 09. 2025 09.23
Psi v hotelu dovoljeni ?
ODGOVORI
0 0
Midelamodrugace
06. 09. 2025 09.23
Ha ha k da te bo konc če te pošpricajo
ODGOVORI
0 0
bronco60
06. 09. 2025 09.22
+3
Edino prav.
ODGOVORI
3 0
M E G A
06. 09. 2025 09.22
-1
starejšim od 60 enako..... eni so že kot mah v bazenu--neokusno
ODGOVORI
0 1
SEHE
06. 09. 2025 09.19
+10
Res je normalno, glede na sedanji način permisivbne vzgoje.... Obstajajo hoteli tudi za take, kjer hodnike, bazene in igrišča polnijo neartikulirano kričanje, skakanje in kjer ob tem starši namesto da imajo otroke pod nadzorom buljijo v telefone in drugo digitalno tehniko... Hotel, toplice namenjen sprostitvi odraslih je pač za odrasle, družine z otroci naj iščejo hotele kids frendly.
ODGOVORI
10 0
Matjaz Matjaz
06. 09. 2025 09.18
+8
Bravo. Upam, da se še več term odloči za to prakso.
ODGOVORI
8 0
devlon
06. 09. 2025 09.17
+9
več bi moralo bit takih ponudb. Vceraj v hotelu, ni vazno, katerem, je izgledalo, kot da otroci nimajo starsev (ki pa so bili poleg). noro
ODGOVORI
9 0
Hitri Zigi 78
06. 09. 2025 09.17
-2
Me zanima kje bo prepovedano za stare prdce ki jih dlaka na jajcu moti
ODGOVORI
4 6
Lion90
06. 09. 2025 09.15
+15
Pravilno! Saj je vecina danasnjih starsev in otrok nevzgojenih. Misliijo da so s karto kupili bazen..
ODGOVORI
15 0
Protoc
06. 09. 2025 09.14
+13
Nič spornega edino pravilno
ODGOVORI
13 0
Fluxx
06. 09. 2025 09.14
+14
Cisto vredu. Tudi ce imas otroke vcasih paše da ni dretja.
ODGOVORI
14 0
Bigbadjohn
06. 09. 2025 09.14
+9
Edino pravilno, saj dandanašni otroci ne pridejo več k nogi, če zapopadete pojnt, nje...
ODGOVORI
9 0
BauBau1
06. 09. 2025 09.14
+11
Končno!
ODGOVORI
11 0
