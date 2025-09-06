Otroci niso zaželeni: v tujini običajno, pri nas nekaj novega

Ste se že kdaj namakali v bazenu, ko je nenadoma pridrvel otrok, skočil v vodo in vas poškropil? Ali pa se poskušali sprostiti na ležalniku, medtem ko je nekaj metrov stran jokal nesrečen malček? V Rimskih termah so se odločili, da svojim gostom ponudijo sprostitev brez tovrstnih pripetljajev.

Marko Maze, vodja prodaje v Rimskih termah: "Odločili smo se iz več razlogov, prvi razlog je definitivno bila želja naših gostov, drugi razlog, bi lahko rekli, naša infrasturktura, ki ni najbolj namenjena otrokom, saj nimamo toboganov, na primer."

Poleg tega pa je v bližini več term, ki so namenjene in tudi bolje prilagojene otrokom. Tudi zato je zagovornik načela enakosti, ki je dobil anonimno prijavo diskriminacije, presodil, da gre za popolnoma legitimen način poslovanja.

"V tujini je to nekaj čist povsem normalnega," poudari Maze.

Prav res je tovrstne ponudbe na voljo veliko že pri sosednjih Avstrijcih, kot tudi drugod v Evropi in po svetu; po resortih z omejenim vstopom za otroke so znani predvsem v Mehiki, na Karibih in na Maldivih.

"V Sloveniji pa smo prvi, se še učimo, z rezultatom smo zaenkrat zelo zadovoljni," pa pravi naš sogovornik.

Že prej so namreč otroci predstavljali le približno dva odstotka vseh gostov, saj v Rimske terme zahajajo predvsem pari in organizirane skupine starejših turistov. In medtem ko nekaterih otroški vrvež ne moti, drugi odločitev pozdravljajo. "Veliko gostov, ki se je k nam vračalo, so iskali terme oziroma nek mir po napornih delovnih dneh, tako da lahko rečem, da smo jim kar dobro prisluhnili," pove Maze in doda, da imajo tudi veliko gostov, ki pridejo k njim na medene tedne.