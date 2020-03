Izbruh koronavirusa: 'Otroci ob sebi potrebujejo starše, ki jim zagotavljajo občutek varnosti'

Ob izbruhu koronavirusa so mnogi starši zaskrbljeni, svoj strah pa posledično prenašajo tudi na svoje otroke. "Panika na strani odraslih v otrokovem svetu ruši občutek varnosti," opozarja družinska svetovalka Leonida Mrgole in svetuje, da se z otroci v miru pogovorimo, kaj se dogaja in kaj je potrebno narediti – brez groženj in strašljivih zgodb. Kako se o koronavirusu pogovarjati v šolah in vrtcih?

Leonida Mrgole, partnerska in družinska svetovalka FOTO: Izak Mrgole

"Otroci ob sebi potrebujejo starše, ki jim tudi ob negotovih situacijah zagotavljajo občutek varnosti. To pomeni, da so starši ves čas v vlogi odraslih, ki so stabilni, ki znajo in zmorejo poskrbeti za otroke," na vprašanje, kako naj starši komunicirajo s svojimi otroki ob posebnih situacijah, kot je izbruh koronavirusa, odgovarja družinska svetovalkaLeonida Mrgole. Panika na strani odraslih v otrokovem svetu ruši občutek varnosti "Kadar je ta panika povezana z življenjem, se v otroku pojavi strah pred izgubo, občutek, da mora on zaščititi svoje starše in poskrbeti za njih, jih tolažiti," pojasnjuje Mrgoletova, soavtorica knjig Naj vodila za naj starše in Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. "Otrok v takih situacijah potrebuje starše, ki znajo v miru razložiti, kaj se dogaja, kaj je potrebno narediti. Brez groženj in strašljivih zgodb v stilu: 'Če ne boš ..., se bo nekaj groznega zgodilo ...' ali celo groženj s smrtjo," poudarja Mrgoletova. Z grožnjami ne boste dosegli več previdnosti pri otroku, lahko pa mu pustite močne čustvene rane, še dodaja. Z otrokom je potrebno komunicirati primerno njegovi starosti, brez panike, groženj in strahu

Šola FOTO: Thinkstock

Enako velja tudi za ostale odrasle osebe, ki so v stiku z otroki, predvsem za zaposlene v vrtcih in šolah. "Vsi odrasli imajo v otrokovem svetu zelo pomembno vlogo. Z otrokom je potrebno komunicirati primerno njegovi starosti, brez panike, groženj in strahu. Ko otrok razume, kar mu želimo sporočiti in v tem vidi smisel, bo naša navodila tudi upošteval," poudarja Leonida Mrgole. Priporočljivo in prav pa je, da otrok tako s strani staršev, kot vzgojno-varstvenih ustanov dobi vse informacije glede higiene, o tem kako osebno poskrbeti zase. Naj se otroku to predstavi na način, ki se bo njemu zdel zanimiv in smiseln. "Skrb zase in upoštevanje pravil sodi v vsakdanjo vzgojo in ni povezano z izrednimi situacijami," še dodaja Mrgoletova. Z učenci se o posebnih razmerah pogovarjajo med razrednimi urami Marušo Majhen, psihologinjo, zaposleno na Osnovni šoli Vič, smo vprašali, kako konkretno se z učenci pogovarjajo o izbruhu koronavirusa: "V okviru razrednih ur in tudi drugače se razredniki z učenci pogovorili o koronavirusu in drugih nalezljivih boleznih ter jih ozaveščali o preventivnih ukrepih. Poudarili so, da je ključnega pomena za zaščito pred virusnimi okužbami higiena rok."