Otroci obnavljali suhe zidove

Suhi zidovi na Krasu, ena tipičnih značilnosti tamkajšnje krajine, so veliko več kot le dobro zloženi kamni. Veščina suhozidne gradnje je uvrščena tudi na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine. Da se to znanje ne bi izgubilo, ga že več kot desetletje prenašajo na najmlajše. Otroci si tako nadenejo rokavice in se z mojstri suhogradnje podajo v kraško gmajno, kjer obnavljajo suhe zidove. Naša ekipa se jim je pridružila na letošnjem kamentonu v Nabrežini.