Otroci po Sloveniji pričakali prvega od treh dobrih mož

Po številnih krajih po Sloveniji je v spremstvu parkljev in angelov otroke obiskal prvi od decembrskih mož, sveti Miklavž. V več mestih in krajih so pozno popoldne potekali Miklavževi sprevodi, pripravili pa so tudi Miklavževe sejme. Po običaju Miklavž pridnim otrokom deli darila, manj pridnim pa šibe.

V Ljubljani se je ob 17. uri dobri mož z vzpenjačo spustil po okrašenem grajskem griču na Krekovem trgu, kjer ga je pričakalo spremstvo – parklji in zbor angelčkov. Pisana druščina se je nato skupaj sprehodila od Krekovega do Prešernovega trga. Otrokom so na svoji poti delili pecivo, sadje in bonbone, strašni parklji pa so rožljali s svojimi verigami. Miklavžev sprevod se je ustavil tudi pred Magistratom, kjer jih je pričakal župan Ljubljane Zoran Janković. Sicer pa se lahko obiskovalci do torka ustavijo pri kateri od stojnic Miklavževega sejma na Prešernovem trgu in ob Frančiškanski cerkvi ter kupijo dobrote iz testa, sadje in druga darila.

Prihod prvega dobrega moža Miklavža v spremstvu angelčkov in hudičkov so med drugim dočakali v Mariboru, Celju, Novem mestu, Slovenj Gradcu, in številnih drugih krajih in tudi nakupovalnih središčih. Po ljudskem izročilu v noči na torek otroke po Sloveniji obišče sveti Miklavž, prvi od decembrskih dobrih mož, ki goduje 6. decembra. Pridnim v nastavljenih peharjih ali krožnikih pusti darove, manj pridnim pa šibo.

