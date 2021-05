'Ušel je izpod nadzora, 14 ur dnevno preživi v fantazijskem svetu iger'

"Obstaja prepričanje, da ogledi risank pripomorejo k učenju otrokovega govora in širjenju besedišča, raziskave pa dokazujejo ravno nasprotno, prekomerna izpostavljenost ekranom namreč privede do zaostankov na področju govorno-jezikovne komunikacije,"je pojasnila Anja Koncilija, logopedinja iz razvojne ambulante Centra za zgodnjo obravnavo otrok, Zdravstveni dom Domžale.

Je torej na pohodu nova epidemija? Res je, da ne gre za nalezljivo bolezen, a široka in hitra razširjenost težav zaradi pretirane rabe zaslonov pri otrocih in mladostnikih je zaskrbljujoča. Zato so različni strokovnjaki, od pediatrov, psihologov, psihiatrov, nevrologov do logopedov in delovnih terapevtov, stopili skupaj in pripravili smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih.

Medtem ko je raba zaslonov v prostem času lahko tudi koristna, saj prave vsebine otroke izobražujejo, spodbujajo domišljijo in kreativnost, pa se vse pogosteje dogaja, da otroci pred ekrani, tablicami in telefoni preživijo bistveno preveč časa. Tudi tisti, ki jim sploh ne bi smeli biti izpostavljeni."Pri svojem delu v razvojni ambulanti in otroški posvetovalnici opažam, da je vedno več malčkov že pred drugim letom starosti nahranjenih in mnogokrat tudi preoblečenih pred zasloni," je dejala delovna terapevtka Katja Šuštar.

"Prižgani zasloni med otrokovo igro, med komunikacijo med starši in otroki in med otrokovo dnevno rutino zmanjšuje kvaliteto interakcije, ki je ključna za razvoj otrokove komunikacije,"je dodala Koncilijeva. Zato ne preseneča, da pediatri že pri predšolskih otrocih opažajo upočasnjen in zakasnel govorno-jezikovni razvoj.