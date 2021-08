Otroci se vračajo v šole in v promet, vozniki bodite pozorni

Agencija za varnost prometa (AVP) bo letos tako znova aktivno obveščala in ozaveščala voznike o vračanju otrok v promet in na šolske poti, vplivati pa želi predvsem na vedenje voznikov, zato jih poziva, naj med vožnjo poskrbijo za pripetost vseh potnikov v vozilu in naj dosledno uporabljajo otroške avtosedeže. "Z močjo rok in nog se namreč lahko pri morebitnem trku zadržimo le pri hitrosti do 7 km/h. Prav tako je pomembno, da prilagodijo hitrost razmeram na cesti ter spoštujejo ustrezno varnostno razdaljo, za volan pa sedejo le trezni. Med vožnjo naj ne uporabljajo mobilnega telefona, saj pomembno preusmerja pozornost od vožnje in dogajanja v okolici ter zmanjšuje pravočasnost reakcij," opozarjajo.

Otroci, še posebej najmlajši, so v prometu namreč slabše vidni, prav tako pa težko predvidijo nevarne situacije. Vozila kasneje opazijo in ne znajo dobro presoditi njihove oddaljenosti ter hitrosti, prav tako težje določijo smer, iz katere prihaja zvok vozila. Njihovo ravnanje usmerjajo predvsem radovednost, čustva in dogajanje okoli njih, manj pa razum, zato morajo biti vozniki nanje vselej pozorni in jim vedno prepustiti prednost na prehodih za pešce.

Med vožnjo se ob uporabi mobilnega telefona reakcijski čas voznika pomembno zmanjša, tveganje za nastanek prometne nesreče pa izjemno povečuje. AVP je zato predlagala zvišanje globe in število kazenskih točk za uporabo mobilnega telefona med vožnjo za voznike, in sicer 250 evrov ter 3 kazenske točke. Za udeležence v prometu, ki ne potrebujejo vozniškega dovoljenja (kolesa, e-skiroji in ostala lahka motorna vozila), pa se kazen za neupravičeno uporabo mobitelov, slušalk in drugih naprav med vožnjo zviša na 120 evrov. Do 15. avgusta letošnjega leta je Policija po začasnih trenutno veljavnih podatkih ugotovila že 25.140 kršitev v zvezi z nedovoljeno uporabo mobilnega telefona; lani 21.875 tovrstnih kršitev.

Varnostni pas in zračna blazina pri trku upočasnita in preprečita gibanje telesa proti trdim delom v vozilu in tako prevzameta velik del sile, ki se sprosti ob trku. Posledice za potnike so blažje, kot bi bile brez uporabe teh varnostnih pripomočkov. Dosledna uporaba varnostnega pasu zato zmanjša tveganje za smrt kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih.

Bodite odgovorni in pozorni, ne le na prvi šolski dan, temveč prav vse dni v letu!

AVP znova opozarja, da sami lahko največ storimo za varnost otrok. Voznike poziva k previdni in strpni vožnji, starše in skrbnike pa želi spomniti, da so s svojim obnašanjem v prometu otroku vzor. Agencija svetuje, da starši skupaj z otrokom prehodijo šolsko pot še pred začetkom šolskega leta, nato pa otroka vsak dan spremljajo na poti do šole in nazaj ter ob tem utrjujejo znanje o varnem vedenju v prometu. Staršem in skrbnikom tudi svetuje, naj poskrbijo, da bodo otroci dobro vidni, s svojim odgovornim ravnanjem v prometu naj bodo zgled, saj so dobre prometne izkušnje dragocena popotnica za varno udeležbo v prometu.

Še pred začetkom šole naj skupaj obnovijo prometna pravila na poti do šole, prvošolčke v svet prometa uvajajmo še posebej skrbno. Agencija opozarja tudi na nujnost nošenja rumenih rutic za otroke prvih in drugih razredov osnovne šole. Da bodo otroci še bolj vidni in tako bolj varni, je priporočljiva uporaba svetlejših oblačil in odsevnih teles. Agencija starše in skrbnike opozarja tudi na nujnost pravilnega in doslednega pripenjanja otrok v otroške varnostne sedeže, bodisi v motornih vozilih bodisi na kolesu ter na obvezno uporabo varnostne zaščitne čelade, ki jo morajo nositi otroci na poganjalcu, kolesu, skiroju ali rolkah do 18. leta. Agencija uporabo zaščitne čelade svetuje tudi za vse ostale starostne skupine.