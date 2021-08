Otroci sedli na motorje in se učili varne vožnje

Hrumenje motorjev in gokartov, kanček adrenalina, ki ga občutijo pravi dirkači, vse to so lahko doživeli otroci v AMZS-jevem centru varne vožnje na Vranskem. Pogumno so se podali na steze. Pri tem so jih usmerjali in skrbeli za varnost trenerji. Poleg prvih korakov v motošport in karting se tako naučijo tudi osnov vožnje ter pravilnega in varnega obnašanja ne le na stezi, ampak tudi cesti.