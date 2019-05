Otroci so pobliže spoznali delo in opremo policije, vojske in gasilcev 

Policisti, gasilci in celo vojska so bili v akciji v središču Maribora. Posebej za otroke, četrtošolce 18 osnovnih šol, ki so se pomerili v finalu Otroške varnostne olimpijade. Gre za preventivni projekt mariborske Policijske uprave, v okviru katerega otroke učijo o varnosti tako v realnem življenju kot na spletu.