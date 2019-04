Na lov za skritimi velikonočnimi jajci po vrtovih Blejskega gradu

Verniki so največji katoliški praznik začeli z vstajenjskimi procesijami, sončen dan pa so številni izkoristili za izlete. Na Blejskem gradu je veliko noč preživelo na stotine otrok, ki so se podali na lov za skritimi pirhi, vsak pirh pa je prinesel nagrado. Da se ne bi prevzeli, je lahko vsak našel le eno jajce, da jim ne bi bilo dolgčas, pa so se preizkušali v tradicionalnih velikonočnih igrah.