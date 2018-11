Otroci umirajo tudi zaradi onesnaženosti zraka

Onesnažen zrak ogroža predvsem starejše, kronične bolnike, otroke, delavce in tiste, ki so aktivni v času visokih koncentracij onesnaženja. Po oceni Svetovne zdravstvene organizacije naj bi v letu 2016 kar 600 tisoč otrok do 15. leta umrlo zaradi onesnaženega zraka. Slovenski strokovnjakinji pa pri tem mirita, da teh številk ne moremo enostavno preslikati na Slovenijo.