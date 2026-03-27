Otroci upodobili vrednote: 'So okna v vaš notranji svet'

Dogodek je predstavljal zaključek vseslovenske pobude, v kateri so otroci skozi likovno ustvarjanje raziskovali vrednote, kot so sočutje, prijaznost, pogum, pravičnost, spoštovanje, hvaležnost, pripadnost, odgovornost, empatija in medsebojna pomoč. Njihova dela niso bila zgolj umetniški izdelki, temveč iskren odraz doživljanja sveta – v svoji preprostosti pa nosijo tudi močno sporočilo.

V času, ko v ospredje pogosto stopajo dosežki, individualnost in tekmovalnost, otroški pogledi opominjajo na vrednote, ki so temelj vsake skupnosti.

Kot je v nagovoru poudarila predsednica republike, otroška dela presegajo okvir likovnega izražanja. "So okna v vaš notranji svet. So zemljevid vrednot, po katerem bi se morali vedno orientirati tudi odrasli," je dejala.

Izpostavila je, da vrednote, ki so jih otroci upodobili – od sočutja do medsebojne pomoči – niso le lepe besede, temveč temelj zdrave, pravične in človeške družbe. Še posebej v času, ko svet pretresajo vojne, politične napetosti in vse večja negotovost.

Projekt Od Alje do Žana – Čuječa srca, budni umi že drugo leto poteka na desetih osnovnih šolah po Sloveniji. Vodi ga Fundacija Alma v partnerstvu s Slovenska filantropija ter Zveza Anite Ogulin in ZPM, pod strokovnim vodstvom dr. Anice Mikuš Kos.

V sodelovanju z učitelji, svetovalnimi delavci in vodstvi šol projekt spodbuja majhne, a pomembne spremembe v vsakdanjih odnosih. Cilj je ustvariti bolj vključujoče, spodbudno in varno šolsko okolje za vse otroke.

Partnerji projekta so skupaj s predsednico izbrali 30 likovnih del, ki bodo v prihodnjih dneh razstavljena na obcestnih plakatih po vsej Sloveniji. Tako bodo otroške misli in vrednote nagovorile širšo javnost ter odprle prostor za razmislek.

Dela so na voljo tudi na spletni strani projekta, kjer lahko obiskovalci glasujejo za svojo najljubšo v sliki ujeto vrednoto.