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Slovenija

Otroci v Izoli ujeli majhnega morskega psa

Izola, 25. 10. 2026 17.07 pred 45 minutami 2 min branja 2

Avtor:
24ur.com
Morski pes v Kopru

Iz Izole prihaja zgodba o nenavadnem ulovu – trije otroci so v mandraču ujeli majhnega morskega psa. Takšen prizor v slovenskem morju ni nekaj, kar bi videli vsak dan, čeprav je v njem po podatkih strokovnjakov prisotnih več vrst teh morskih plenilcev. Za katero vrsto gre, sicer iz posnetka ni mogoče ugotoviti.

Po obliki telesa bi lahko šlo za morskega psa iz rodu Mustelus – navadnega ali črnopikastega morskega psa. Obe vrsti sta značilni za severni Jadran in se pojavljata tudi v slovenskem morju.

Otroke oz. njihov nenavadni ulov je posnel nekdanji koprski župan Boris Popovič. Ko jih je povprašal, kaj so ujeli, so žival ponosno vzeli iz vrečke in mu jo pokazali.

Morski psi v slovenskem morju sicer niso nič neobičajnega, čeprav jih ljudje le redko opazijo. Po podatkih Morske biološke postaje Piran so v slovenskem delu Jadrana doslej zabeležili 24 vrst morskih psov, vendar se jih večina pojavlja zelo redko.

Med vrstami, ki se pri nas pojavljajo bolj redno, sta navadni in črnopikasti morski pes, v naše vode pa zaide tudi sinji morski pes. V slovenskem morju so opazili tudi morskega psa orjaka, ki lahko zraste več kot deset metrov, vendar se prehranjuje s planktonom in za človeka ni nevaren.

Morske pse v Jadranu najbolj ogroža prilov, ko se ujamejo v ribiške mreže. Biolog Lovrenc Lipej je v pogovoru za 24ur.com pred časom pojasnil, da so nekatere vrste v slovenskem morju zelo redke, nekatere pa že več desetletij niso bile opažene.

Večina vrst je majhnih ali človeku nenevarnih. Srečanja z velikim belim morskim psom so izjemno redka, napadi na ljudi pa so zelo neobičajni.

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KOMENTARJI2

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Ramzess
25. 10. 2026 17.54
Najtniki, otroci je slišati kot da gre za majhne otroke.
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Justice4all
25. 10. 2026 17.48
Nič posebnega-od vedno so mali caniolini prisotni pri nas...Običajno so jih mame spohale...
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