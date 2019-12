Siva kučma, bela brada, topel kožuh in zvrhan koš. To so zaščitni znaki Dedka Mraza, ki se že pripravlja, da bo obdaroval otroke. Dedek Mraz je sicer že tretji dobri mož, ki nas obišče decembra, a tistih, ki prinašajo veselje in lepe stvari, ni nikoli preveč, zato so ga otroci pozdravili z navdušenjem.