Otroci v Prekmurju našli šakalja mladiča, lovci za Mišo in Miša zdaj iščejo 'dom'

Da so šakali tudi v naših gozdovih, lovci vedo že nekaj časa. So pa tokrat sploh prvič našli šakalja mladiča.

Za kmetijo je gozd in potok, najverjetneje je samica tam imela brlog. Če so bili res trije, težko potrdim, ker tretjega ob pregledu terena nismo našli. Morda pa je šakalka zaslutila nevarnost in tretjega odnesla.

"Prejšnjo nedeljo so otroci s kmetije Bernjak v Beznovcih v bližnjem gozdu domnevno našli tri mladiče šakala," pripoveduje Daniel Šinko, starešina Lovske družine (LD) Cankova. Dva so odnesli domov, v ponedeljek pa nato poklicali na veterinarsko postajo v Mursko Soboto. "Po slikah sodeč so veterinarji menili, da gre za pasja mladiča in družini naročili, da ju pripeljejo k njim," je za 24ur.com dogodke preteklega tedna opisal Šinko.

Lovci so ju poskušali vrniti nazaj v naravo, a neuspešno

A veterinarji so kaj kmalu ugotovili, da ne gre za psa, temveč za šakala, zato so kontaktirali lovce. Ti so ju prišli iskati, nato pa v torek zjutraj skušali vrniti nazaj v naravo. A ko so zvečer prišli pogledati, ali ju je mati prišla iskati, so ju premražena in lačna našli na istem mestu, kot so ju pustili. Domov ju je v oskrbo nato vzel lovec.