Otroci v Sloveniji imajo občutek, da njihov glas ni slišan 

Otroci in mladi lahko tako izrazijo svoje mnenje o pomembnih temah, rezultati anket pa so močna spodbuda, da jih odločevalci upoštevajo. V tej luči bo danes otrok prevzel vodenje ministrstva za digitalno preobrazbo, ki je ključno za krepitev digitalne participacije mladih, so sporočili z Unicefa.

Med najpogostejšimi stiskami, temami ali vprašanji, o katerih se otroci ne morejo ali ne upajo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi so psihične in telesne težave, težave z vrstniki oz. prijatelji, odnosi s starši in sorojenci, šola, ljubezen in spolnost ter uporaba substanc. Kar 95 % učencev svojih težav ne more zaupati staršem oz. si ne upajo z njimi pogovoriti o tem, kar jih teži.

V skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah imajo vsi otroci in mladi pravico svobodno izražati svoje mnenje o temah, ki jih zadevajo, odrasli pa so jim dolžni prisluhniti in delovati v korist otrok. Žal pa imajo otroci in mladi v Sloveniji občutek, da njihov glas ni slišan. 30 % mladih v Sloveniji meni, da jih odrasli pri sprejemanju pomembnih odločitev v lokalnih skupnostih niti ne slišijo niti ne upoštevajo. Še posebej so izključeni otroci iz ranljivih skupin.

Brezplačno anonimno platformo uporablja že več kot 33 milijonov U-Reporterjev v 99 državah sveta. Otroci in mladi lahko preko priljubljenih aplikacij za klepet (Viber, WhatsApp, Instagram in Facebook Messenger,) povedo svoje mnenje o temah, ki se jim zdijo pomembne. U-Reporterji na enostaven način postanejo preko spletne strani www.svetsmrdi.si., pojasnjujejo na Unicefu.

Prva tema, ki jo raziskuje U-Report v Sloveniji, je duševno zdravje. Prvi podatki iz te raziskave kažejo, da je 95 % U-Reporterjev v Sloveniji povedalo, da to, da so slišani, izboljšuje njihovo počutje. U-Reporterji pravijo, da so odnosi s prijatelji glavni razlog za dober dan. Slabi odnosi, šola in stres pa so glavni razlogi za slabo počutje.

Večina U-Reporterjev pravi, da imajo večino dni v mesecu dober dan. V skupini U-Reporterjev, starih 15-19 let, pa beležimo zaskrbljujoč podatek, da jih 33 % skoraj nikoli ne občuti dobrega dneva. Odgovori posameznikov, ki poročajo, da imajo v mesecu več kot polovico časa "slab dan", so še posebej zaskrbljujoč napovednik za težave z duševnim zdravjem.

Ponovno se je izkazalo, da se otroci in mladi v stiski po pomoč največkrat ne obračajo na odgovorno odraslo osebo. Kar 90 % U-Reporterjev se v iskanju rešitev v primeru težav ne obrne na odrasle osebe, kar je alarmantno. Otroci in mladi namreč niso opolnomočeni, da bi težave reševali sami.

Več kot polovica U-Reporterjev meni, da bi jim pri reševanju težav lahko pomagal strokovnjak izven šole. Kar 24 % pa jih ne želi, da jim pomaga strokovnjak. Razlogi za to so lahko tudi v stigmi, saj je pogovor o čustvih in občutjih še vedno tabu. Z normalizacijo teh pogovorov, ki se lahko začne že s preprostim vprašanjem 'Kako se počutiš?' bi lahko mlade opolnomočili, da o svojih stiskah spregovorijo in poiščejo pomoč.

Ob svetovnem dnevu otrok otroci po vsem svetu prevzemajo pomembne vloge odraslih. V Sloveniji Junior ambasador UNICEF-a danes ob 9. uri prevzema vlogo ministrice za digitalno preobrazbo. V prostorih ministrstva bo javnosti predstavil mnenja otrok in mladih, ki izhajajo iz U-Report platforme, in sicer kako se počutijo, ko so slišani, ter kaj najbolj vpliva na njihovo počutje. Nato bo skupaj z ministrico oblikoval sporočilo o pomembnosti sistemskega udejanjanja participacije otrok. Prevzel bo tudi družbena omrežja ministrstva. Ta resor je ključen pri krepitvi digitalne participacije.

Svetovni dan bo poudaril nujnost spoštovanja otrokovih pravic

Današnji svetovni dan otrok pod geslom Vsaka pravica za vsakega otroka bo poudaril nujnost spoštovanja otrokovih pravic. Odrasli preslabo poznajo otrokove pravice, zato se konvencija o otrokovih pravicah tudi ne izvaja, kot bi se morala, pa je opomnila predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) Darja Groznik.

V Sloveniji so otrokove pravice po njeni oceni dosegle ustrezno raven normativnega varstva, vendar pa je do izvajanja v praksi še velik razkorak. Za to potrebujemo poglobljeno družbeno zavest o otrokovih pravicah in močno politično voljo, meni. Med drugim kritično primanjkuje pediatrov, specialistov za duševno zdravje otrok in specialističnih ambulant, medtem ko so obstoječe ambulante prezasedene in imajo nedopustno dolge čakalne vrste.

Določila konvencije ne morejo biti dovolj, če pristojni ne prevzamejo odgovornosti, ki iz njih izhajajo, in če se hkrati ne uresničuje na zadostni kakovostni ravni tudi nujno potrebno sredstvo za uresničevanje vseh pravic, ki pa je izobraževanje, menijo pri Varuhu človekovih pravic. Dodajajo, da pravica do izobraževanja ekonomsko in socialno odrinjenim otrokom omogoča dvig iz revščine. Hkrati pridobijo načine za polnopravno sodelovanje v skupnostih.

Ob tokratnem svetovnem dnevu so na globalni ravni sicer glasni pozivi h končanju vojne v Gazi, kjer je bilo po navedbah Unicefa v povračilni operaciji Izraela po napadu Hamasa ubitih več kot 4600 otrok, skoraj 9000 pa naj bi jih bilo ranjenih, po zadnjih podatkih palestinske vlade pa je bilo ubitih več kot 5500 otrok. Domove je po ocenah zapustilo 1,5 milijona ljudi, od tega več kot polovica otrok.

V Sloveniji ima na svetovni dan otrok svoj rojstni dan TOM telefon, ki v okviru ZPMS že 33 let svetuje otrokom in mladostnikom v stiski. Svetovalcem lahko anonimno zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije.

Ena od tematik, zaradi katere se obračajo po pomoč na TOM telefon, so težave z vrstniki. Tudi o tem bodo spregovorili na današnjem javnem posvetu o ozaveščanju in zmanjševanju nasilja med mladimi z naslovom Kako sodelovati za učinkovitejše zmanjševanje nasilja med mladimi?, ki ga pripravlja Mirovni inštitut v sodelovanju z ZPMS.

20. november je bil za svetovni dan otrok izbran, ker je na ta dan Generalna skupščina ZN leta 1989 sprejela konvencijo o otrokovih pravicah.