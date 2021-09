Otroci varno v šolo s pomočjo barvnih talnih označb

V bližini Podružnične šole Višnja Gora, na ulici Cesta talcev je poleg brvi, ki vodi do šole, postavljen opozorilni poseben prometni znak 'K+R (Kiss and Ride – Poljubi me in odpelji), od tu dalje grem peš'. Ta napis skupaj z barvnimi krogi opozarja udeležence v prometu, da so v bližini šolarji, sporočajo iz Podružnične šole Višnja Gora.