Otroci z ekvinovarusnimi stopali: 'Pomisliš, ali bo otrok sploh lahko hodil'

Da se bo Maša rodila z upognjenimi stopali, je njena mama Teja Petkovič izvedela na morfologiji, v sredini nosečnosti. "Na začetku je bil zelo velik šok. Prva stvar, na katero pomisliš, je namreč, ali bo moj otrok sploh lahko hodil?" priznava.

Gre za rigidno deformacijo, razlaga ortopedska kirurginja Tanja Slokar: "Tu so prizadete tako mišice, tetive, živci, žile, skratka, celovno vezivno tkivo stopala in noge od kolena navzdol." Je pa zdravljenje precej elegantno, dodaja, kar je kmalu pomirilo tudi Tejo in njenega partnerja.

Njuna deklica je prve mavce dobila pri enem mesecu. "In potem smo tedensko hodili na menjavo mavcev, po stopnjah, da so ji ravnali nogice," pripoveduje Teja. Tudi Slokarjeva pojasnjuje, da počasi raztezujejo mehka tkiva in omogočamo kostem, da se normalno razvijejo.

Po dveh mesecih so Maši v lokalni anesteziji prekinili ahilovo tetivo, da so stopali postavili v pravilen položaj, sledili so še trije tedni mavca. Prve opornice je sprva nosila ves čas, po pol leta pa so počasi nošnjo opornic skrajšali na 18 ur, pojasnjuje dekličina mama: "Zdaj jih nosi le še po 12 ur." Mala navihanka je shodila normalno, že pri 13 mesecih. Sicer pa nosijo otroci opornice vse do petega leta.