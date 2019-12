Otrok, ki je zbolel za ošpicami, v ambulanti ZD Škofja Loka v stiku s 14 otroki in 20 odraslimi

A kot smo izvedeli, je bil otrok pred tem v času kužnosti že v zdravstvenem domu. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so to potrdili: ''da je otrok z ošpicami bil v času kužnosti v ZD Škofja Loka dvakrat, ob tem je bil v stiku s 14 otroki in 20 odraslimi. Necepljeni otroci ali nepopolno cepljeni otroci, ki so bili v stiku z bolnikom so bili cepljeni. Tisti otroci, ki zaradi zdravstvenega stanja niso smeli biti cepljeni so prejeli zaščito s protitelesi.''

Včeraj smo poročali, da so v zdravstvenem domu v Škofji Loki potrdili še en primer okužbe z ošpicami. Tokrat gre za otroka, ki še ni bil cepljen. To je letos že 42. primer okužbe. Kot je včeraj zatrdil direktor zdravstvenega doma Aleksander Stepanović: "Poklicali so, tako, kot je predvideno po protokolu oz. tako, kot vse naprošamo. Pregledan je bil ločeno od ostalih bolnikov in potem napoten na nadaljnjo obravnavo," je povedal direktor zdravstvenega doma Aleksander Stepanović .

Imajo zdravstveni domovi zagotovljene izolirne prostore?

Kot so na vprašanje, ali smo glede na to, da naj bi otroka pregledali kar v avtomobilu njegovega očeta, pripravljeni na morebiten izbruh in ali imajo zdravstveni domovi res zagotovljene izolirne prostore, sporočili z Ministrstva za zdravje: ''Zdravstveni domovi imajo prostore za izolacijo in protokole ravnanja v primeru nalezljivih bolezni. V primerih, ko pride do posameznih primerov ali izbruha, pričakujemo, da bodo svoja ravnanja in organizacijo dela prilagodili situaciji s ciljem, da se čim bolj omeji možnost širjenja konkretne okužbe. Ošpice so zelo nalezljiva bolezen, zato je zelo pomembno, da ljudje, ki opazijo znake, ki ustrezajo klinični sliki ošpic, ne gredo takoj k zdravniku, ampak se predhodno najavijo po telefonu in dobijo ustrezna navodila glede nadaljnjega ravnanja.''

Na vprašanje, če smo pripravljeni na zdravljenje bolnikov, ki bi morda imeli težje zaplete v poteku bolezni, so odgovorili, da ''za zdravljenje ošpic ni posebnih zdravil, večina okužb poteka brez zapletov in ne potrebuje posebne zdravniške oskrbe. Možni zapleti so različni in bolniki z zapleti bodo dobili ustrezno oskrbo.''